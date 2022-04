Huis Gemaakt gaat van negen naar zes koppels

Het nieuwe seizoen van Huis Gemaakt is als een sneltrein vertrokken. Na één week is het aantal koppels al herleid van negen naar zes. In de vorige aflevering nam de jury afscheid van Elise & Yorick in Boortmeerbeek en vanavond moesten ook Charlotte & Sky in Antwerpen en Yasmine & Mattia in Beringen afscheid nemen van hun droomhuis. Voor de zes andere koppels is er wel goed nieuws, want zij mogen de sloophamer bovenhalen om te starten aan de verbouwing van misschien wel hun toekomstige woonst.

Yasmine & Mattia streden voor het pand in Beringen en schotelden juryleden Cerina, Hadisa en Gert een maquette voor waarin hun Marokkaanse en Italiaanse roots verweven zaten. Maar de ‘kerstlichtjes’ deden de wenkbrauwen van Cerina fronsen. Hun plannen konden de jury niet genoeg overtuigen. “Een keuze is een keuze en de jury heeft haar keuze gemaakt. Meer kunnen we niet doen”, vatten Yasmine & Mattia het sportief op, waarna ze Huis Gemaakt met opgeheven hoofd verlieten.

Bekijk de video hier:

Charlotte & Sky probeerden de jury te overtuigen met hun maquette die één en al gezelligheid uitstraalde. Maar dat bleek niet voldoende te zijn om verder te strijden voor het huis in Antwerpen. “Het was fijn om erover te dromen terwijl we aan het knutselen waren”, reageerde het koppel. “Het is sowieso jammer, maar het komt wel weer goed. We komen er wel bovenop.”

Bekijk de video hier:

Voor Lien & Melvin en Cedric & Anaïs in Antwerpen en Younes & Eline en Melanie & Didier in Beringen had de jury beter nieuws. Hun maquettes wisten hen te overtuigen en de koppels mogen net zoals Alexia & Emiel en Ines & Sebastien in Boortmeerbeek starten aan de grote afbraakwerken. En die beloven de komende weken erg intens te worden.

