Hugo Sigal gaat opnieuw acteren en wordt herenigd met Janine Bischops op de set van Familie

In het echte leven zijn ze beste vrienden, ze stonden samen op de set van #LikeMe en sinds deze week beleven Janine Bischops en Hugo Sigal samen nog meer setpret. Op de set van Familie deze keer. De cast van Familie wordt namelijk uitgebreid met de komst van Hugo Sigal, die dit najaar de rol van Marcel Lodewijks zal vertolken. Marcel is een gepensioneerde comedian, die door Wolff & Bos wordt ingeschakeld voor de campagne van een vintage modelijn. Marcel maakt er kennis met Brigitte, maar zij lijkt niet meteen opgezet met zijn aanwezigheid. Worden de beste vrienden in het echte leven straks water en vuur in Familie?

Hugo Sigal: “Ik ben ontzettend blij dat ik een deel van de grote Familie mag zijn. Het is een hele uitdaging, maar ik ben ook vereerd dat ze me gevraagd hebben om de rol van Marcel te spelen. Die mooie rol heb ik te danken aan Janine ‘Brigitte’ Bischops. Zij was het die de schrijvers vroeg om mij voor deze rol te contacteren. We zijn heel goed bevriend en ik heb met Janine een hele fijne ervaring gehad tijdens de opnames van #LikeMe. Ik ben dan ook zeer blij dat ik dit verder kan zetten. Wat de intriges zullen zijn tussen Brigitte en Marcel, dat moeten de kijkers maar volgen in de komende afleveringen van Familie. Ik heb er in ieder geval al héél veel zin in!!!!”

Hugo staat sinds deze week op de set van Familie, waar hij naast Janine ook opnames heeft met onder anderen Werner De Smedt (Rudi), Margot Hallemans (Hanne) en Kürt Rogiers (Lars). Het personage Marcel Lodewijks zal in de loop van november zijn opwachting maken in de reeks.

