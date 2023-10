Houdt Coely zich aan haar belofte met coach Pommelien Thijs in The Voice Kids? 

Extreem hoge noten, een tweestemmige auditie en een opmerkelijk pact tussen twee coaches. Nu vrijdag 6 oktober staan de vierde Blind Auditions van The Voice Kids op het programma. Terwijl de andere coaches hun superblock al hebben ingezet, houdt coach Coely die troef nog even achter de hand. “Ik wacht op het moment dat iedereen écht volledig omvergeblazen wordt”, vertelt ze. Maar er is meer: Coely heeft ook een bijzonder pact gesloten met coach Pommelien Thijs. “Metejoor heeft mij geblokkeerd en Laura heeft Pommelien geblokkeerd. Dus hebben we afgesproken om elkaar zeker niet te ‘blocken’”, verklaart Coely. Zal ze deze keer haar superblock gebruiken? En blijft ze trouw aan haar belofte aan Pommelien?

Terwijl de concurrentie tussen de coaches stijgt, neemt ook het stressniveau van de jonge talenten flink toe. De 14-jarige Lars (uit West-Vlaanderen) blikt alvast terug op een onvergetelijke auditie. Hij waagt zich aan het nummer ‘Say My Name’ van Berre. “Ik voel het liedje echt, het is een geweldig nummer!”, klinkt het. Wat Lars niet had verwacht, is dat zijn grote idool plots opduikt naast het podium. Kan hij zijn zenuwen onder controle houden en de coaches overtuigen om te draaien?

En dan volgt een primeur: besties Nina (10, uit Limburg) en Fien (11, uit Limburg) wagen zich als het eerste en enige muzikale duo van dit seizoen. Deze twee vrolijke, enthousiaste meisjes zingen en dansen de hele dag door. Ze ontmoetten elkaar tijdens een auditie voor de musical ‘The Sound Of Music’. Samen betreden ze het podium met ‘Fingers Crossed’ van Lauren Spencer Smith.

Bekijk hier de preview uit de aflevering:

Ook deze talenten wagen nu vrijdag hun kans:

Eliisa (14, uit Antwerpen) is een zingende turnster. Haar grootste angst? Haar tekst vergeten of een valse noot raken. Ze stapt vrijdag het podium op met All Of Me van John Legend.

Camille (10, uit Oost-Vlaanderen) werd enkele weken geleden verrast in haar klas met een filmpje van Aaron Blommaert. Hij onthulde dat ze mocht deelnemen aan de Blind Auditions. Ze is vastbesloten de studio in vuur en vlam te zetten met Girl On Fire van Alicia Keys.

Disha’s (11, uit West-Vlaanderen) langgekoesterde droom komt eindelijk uit. Ze zingt vaak met haar zusjes en kan niet wachten om haar passie te delen. Haar keuze? Homesick van Dua Lipa.

Marie-Djara (12, uit Vlaams-Brabant) zingt Mia van Gorki en heeft daar een specifieke reden voor. “Mij oma heette Mia. Ik heb haar nooit gekend want ze stierf voor mij geboorte, maar ik voel een band met haar”, vertelt ze.

Lise (14, uit Antwerpen) deed vorig seizoen ook mee en kwam in team Metejoor terecht. "Vorig jaar was ik heel teruggetrokken en durfde ik nog niet voluit zingen”, vertelt ze. Dit keer wil ze de coaches doen draaien met Mild Voor Mij van Pommelien Thijs.

Olivia (10, uit Vlaams-Brabant) is zot van zingen en voetballen. Ze vindt het leuk om zelf muziek te maken en heeft zelfs een youtube-account met eigen liedjes. Voor haar auditie zingt ze One Day van Tate McRae.

Eline (12, uit Henegouwen) zingt graag samen met haar mama en zus. Ze wil iedereen raken met My Heart Will Go On van Céline Dion.

Yanaika (13, uit Vlaams-Brabant) heeft naast zingen een unieke hobby: modelvliegen. Na haar optreden op de bruiloft van haar ouders vorig jaar, heeft ze de moed gevonden om Jolene van Dolly Parton op het grote podium te brengen.

Manoe (10, uit West-Vlaanderen) werd verrast met een ticket voor de Blind Auditions tijdens het cheerleaden. Ze brengt Vuur van Ianthe Tavernier.

Felix (14, uit Antwerpen) waagt zich aan het uitdagende nummer Vergeet De Tijd van CAMILLE. “Ik wil laten horen dat het lukt om die hoge noten te halen”, vertelt hij. Kan hij de coaches doen draaien?

