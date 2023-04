Houden halve finalisten van ‘Bestemming X’ de decibels én hun hartslag onder controle?

De kandidaten uit ‘Bestemming X’, maandag 10 april om 20u35 bij VTM, zijn al weken op zoek naar die éne geheime plek. Dé plek waar Kevin Janssens op hen wacht. Wie Kevin het eerste vindt, wint het spel en ‘t schoon leven ter waarde van 50.000 euro. Maar op die plek zal Steffie nooit aankomen. Zij moest vorige week het spel onherroepelijk verlaten en dat op een locatie die een wel heel luid belletje deed rinkelen. Steffie bleef namelijk in het Duitse Essen, op de vorige exit locatie, achter. Maar ook nu zal nog één kandidaat vlak voor de finale sneuvelen. Nog één keer moeten de kandidaten hun X plaatsen. En dat doen ze volgens Kevin maar beter in een land waar ze al eens eerder zijn geweest…

In de halve finale komen Gino, Dorien en Jef in een middeleeuws stilteklooster terecht. Mét een decibelmeter om hun hals. In het klooster moeten ze verschillende opdrachten in alle stilte uitvoeren. Hoe minder decibels ze produceren, hoe meer munten ze kunnen winnen. Die zijn van onschatbare waarde. De muntjes kunnen namelijk ingeruild worden voor hints naar een verborgen middeleeuwse kaart die het klooster aanduidt. Die kaart kan het verschil tussen blijven of vertrekken betekenen. Wie kan tijdens uitdagende proeven de stilte bewaren en speelt de meeste kansen vrij op een duwtje in de juiste richting?

In de allerlaatste proef voor de laatste exit belanden Jef, Gino en Dorien in een prachtig kasteel, voor een avond met alles erop en eraan. Maar veel tijd om van pracht en praal te genieten krijgen de drie niet. Tijdens een avondbal passeren 16 personen de revue, waaronder ook één geliefde van iedere kandidaat. Kunnen ze hun hartslag onder controle en hun geliefde verborgen houden? De inzet van dit laatste psychologisch steekspel is torenhoog… Wie weet een felbegeerde plaats in de finale te bemachtigen en wie sneuvelt vlak voor de eindbestemming?

Bekijk de preview uit de aflevering hier:

Kijkers kunnen elke week zelf mee op zoek gaan naar de eindlocatie van die aflevering én naar de ultieme Bestemming X via www.bestemmingx.be. De weekwinnaar maakt telkens kans op 500 euro aan vliegtickets. Wie week na week het dichtst bij de eindlocatie van de afleveringen zit, wint ‘t schoon leven ter waarde van 10.000 euro.

Niet voor publicatie :

De foto’s uit het persbericht kan je downloaden via communicatie.vtm.be of foto.dpgmedia.be.

De preview kan je overnemen via deze embedcode: <div style='padding-top: 56.25%; position: relative; height: 0; width: 100%;'><iframe allowfullscreen='' class='mc-embed' height='100%' mozallowfullscreen='' src='https://mychannels.video/embed/368279?automute=true&autoplay=true&pip=false&single_play=true&sticky=false' style='border: 0; position: absolute; left:0; top: 0; overflow:hidden;' webkitallowfullscreen='' width='100%'></iframe></div>