Houden de studenten zich aan de regels van ‘mommy’ Barbara in Kotmadam Sarafian?

Vanaf morgen geeft Barbara Sarafian haar leven een zotte twist en wordt ze een jaar lang kotmadam van zeven studenten in Gent. Na talloze gesprekken en overtuigende verkooppraatjes, zijn Audélia, Bram, Delphine, Jitse, Jasper, Lorelei en Rowan klaar om zich in hét avontuur van hun studentenleven te storten. Groeien ze uit tot een hechte kotfamilie? Hoe leren ze op eigen benen staan? En hoe loodsen ze zich samen door een rollercoaster van de grootste levenslessen?

In de eerste aflevering laat Barbara er geen gras over groeien en stelt ze meteen haar verwachtingen als kotmadam duidelijk. Of de studenten haar aanpak kunnen waarderen, zal nog moeten blijken, maar ze dopen haar al snel tot ‘mommy’. “Er zijn regels, maar het is hier geen klooster”, vertelt Barbara. “Ik heb me voorbereid door te denken: laat het op je afkomen, maar grijp in op het juiste moment. Op een bepaald moment moet je toch autoriteit tonen.” Kleuren de studenten netjes binnen de lijntjes of lappen ze de regels aan hun laars?

Bekijk hier de preview:

Wie dacht dat de studenten uitgeput zouden zijn van de verhuis, heeft het mis. Jasper, de jongste van de bende, stelt voor om nog een stapje te zetten in Gent. “Ik denk dat het niet lang zal duren vooraleer de straat ons kent”, lacht Barbara. “Het was geen slechte move van Jasper om de groep meteen naar buiten te loodsen. Die zijn opgestaan alsof ze elkaar al tien jaar kenden.”

Al ontbreekt er nog iemand: Bram. Aan het einde van de week arriveert ook hij, bruingebrand uit Thailand, op het kot. “Ik ben blij dat er nog iemand komt, dan zijn we met acht”, klinkt het bij Lorelei. “Ik ben fan van even nummers.” Bram wordt warm onthaald, maar merkt al snel dat de groep op korte tijd een hechte band heeft gesmeed. Weet ook hij zich vlot te integreren bij z’n nieuwe huisgenoten?

