Hoogtevrees, een spannende vuurdoop en een voormalige burgemeester in de nieuwe week van ‘Met Vier in Bed’

Nieuwe kamers, nieuwe duo’s en nieuwe ongezouten meningen in de derde week van ‘Met Vier in Bed’, van maandag 17 juli tot donderdag 20 juli om 21u45 bij VTM. De nieuwe duo’s houden volgende week als eerste halt in Pelt bij de charmante B&B De Floreffe van Nancy en Jordy. De B&B telt maar liefst tien kamers, maar geen enkele gast komt er aandacht te kort. De trotse eigenaars omarmen elk van hen met hun Limburgse gastvrijheid. Na een korte kennismaking, nemen ze de duo’s mee op sleeptouw door Limburg. “Ik hoop dat jullie de benen goed hebben ingesmeerd en jullie niet te veel hoogtevrees hebben”, lacht Jordy. Welke activiteit heeft het koppel in petto?

Te midden van de Haspengouwse fruitgaarden in Sint-Truiden ligt de gloednieuwe B&B MAM van Nikki en Hugo. Vader en dochter beleven hun vuurdoop in Met Vier in Bed, want slechts een maand geleden stortten ze zich in dit nieuwe avontuur ter ere van ‘mam’. “Je slaapt hier eigenlijk in de voormalige fruitboerderij van mam, waar de spirit van haar echt nog aanwezig is”, vertelt Nikki. “Een grote troef is dat je hier midden in de natuur zit en echt tot rust kan komen. Vanuit alle kanten kijk je uit op de boomgaarden. Dat is heel uniek.”

In de derde aflevering op woensdag worden de gasten met open armen ontvangen door Patrick Poppe in B&B Dendernachten. Hij was 18 jaar lang burgemeester van Zele, maar tegenwoordig vooral trotse ambassadeur van Dendermonde. “Ondertussen run ik de B&B 10 jaar. Het was de woning van mijn grootmoeder, als klein kind kwam ik hier veel op bezoek”, vertelt Patrick. “De eettafel, oude kasten, luchters, schilderijen… stonden hier oorspronkelijk en we hebben geprobeerd die oude stijl te combineren met modern comfort.” Het gezelschap krijgt een rondleiding van Patrick door Dendermonde en als kers op de taart trakteert hij hen op een boottochtje op de Dender.

Aan het einde van de week ontvangen Griet en Maarten de duo’s in één van de mooiste steden van Vlaanderen, in het pittoreske Brugge. Tot een jaar geleden was Maarten psychiatrisch verpleegkunde en Griet COO in een beursgenoteerd bedrijf. Het starten van hun ecologische B&B Royal Swans was een droom voor beiden. “Het grootste deel van onze B&B is gered van de container. We willen aantonen wat je met oude, afgedankte meubels kan doen”, klinkt het bij het duo. “Ook met ons ontbijt doen we dat. We geven de mensen op voorhand een lijstje waarop ze kunnen invullen wat ze graag willen. Op die manier vermijden we dat er te veel zaken weggegooid moeten worden.”

Welk duo haalt deze week de meeste bedjes en steekt dé ‘Met Vier in Bed'-trofee op zak?

