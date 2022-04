Hoog oplaaiende emoties en moeilijke keuzes in ‘Boer zkt Vrouw’

In de aflevering van zondag 24 april lijkt het een doodgewone ochtend in Itegem, maar er is iets aan de hand op de boerderij van Garry. Dina Tersago ontving een berichtje dat Barbara op hotel is gaan slapen en ze wil weten wat er is gebeurd. “Er is een strijd gestreden door bepaalde personen en ik voel mij daar heel slecht bij. Ik kan niet meer zijn wie ik ben en vind dat heel jammer”, klinkt het emotioneel bij Barbara. Dat zij zich niet goed in haar vel voelde, was al duidelijk voor Garry, Evelyn en Els maar het is aan Dina om hen te vertellen dat Barbara nu ook definitief de boerderij heeft verlaten. “Gevoelens worden soms zo sterk dat je ze niet meer kunt verbergen. En dat heeft Barbara blijkbaar ook opgemerkt”, beseft Garry. Hoe moet het nu verder met de andere twee vrouwen?

In Lommel heeft ook boerin Elien het moeilijk. Ze vroeg raad aan haar ouders en dat gesprek blijft door haar hoofd spoken. Vooral de woorden van haar mama doen haar pijn: “Zij beweert dat als ik uit 60 mannen niemand vind, ik veel te kieskeurig ben en nooit nog iemand zal vinden. Dat legt zo een grote druk op mijn schouders en dat vind ik verschrikkelijk moeilijk”, snikt ze.

Bekijk de preview hier:

In Gingelom roept boer Kim zijn drie dames tot de orde. Ondanks zijn uitvoerige uitleg hebben ze opnieuw iets verkeerd gedaan bij het inpakken van de verschillende soorten patatjes. Ze krijgen 1 kans om hun fout recht te trekken. En over de laatste kans gesproken: Kim moet zo meteen een keuze maken met welke twee meisjes hij verder wil. Hij beslist om één meisje te kiezen met zijn verstand, en de andere met zijn hart. Wie zijn de twee uitverkorenen?

In Vleteren laat Cyriel het werk links liggen en maakt hij tijd vrij voor wat quality time met Chloë, Els en Laura. Maar dat draait even anders uit voor hem: de dames onderwerpen Cyriel aan een reeks persoonlijke vragen en dat brengt de introverte Cyriel in een lastig - en stil - parket.

Paardrijden met William staat hoog op de bucketlist van Amber, Valerie en Bapke. Titjana kreeg al een privéles van onze cowboy maar of zijn levensstijl echt haar ding is, is nog maar de vraag. William moet beslissen met wie hij verder wil. “Ik wil geen gevoelens uiten alvorens ikzelf weet voor wie ik wil gaan. En ‘t is niet dat je de keuze moet maken tussen zoute of paprika chips!”, beseft hij maar al te goed. Bij zijn 4 dames is er nog steeds grote onduidelijkheid en het is tijd dat de cowboy zijn kaarten op tafel legt. Wie past er het beste bij hem? Hoeveel dames mogen op de ranch blijven? Er is veel onduidelijkheid en wanneer William zijn keuze maakt, wordt met veel ongeloof gereageerd: “Hij heeft stront in z’n ogen!”, klinkt het onder meer…

Boer zkt Vrouw op zondag 24 april om 19u55 bij VTM en ook op VTM GO .