Hoofdverdachte van vorig seizoen komt mee speuren in The Masked Singer

Vorig seizoen was hij nog hoofdverdachte voor Duiker en vorige week liet gastspeurder Bart Peeters zijn naam vallen bij IJskoning. Maar vanaf nu vrijdag 25 februari is Stan Van Samang vrij van elke verdenking in The Masked Singer. Dan maakt hij immers zijn opwachting in de show om mee te speuren met Jens Dendoncker, Kevin Janssens en Ruth Beeckmans. Maar weet Stan zélf wie er schuilgaat achter het masker van IJskoning?

“Je bent elke dag bezig met muziek, met mensen, met stemmen”, merkt Niels Destadsbader op. De verwachtingen zijn dus hooggespannen. “Ik voel de druk al”, lacht Stan. “Maar ik hoor niet anders dan: ‘Het is kei moeilijk’, ‘Ik heb geen idee’, ‘Vorig jaar was ik zeker, maar nu…’. Dat wordt dus dramatisch denk ik.” Of blaast Stan een nieuwe wind door het speurdersteam?

Sowieso wordt het dak vrijdag opnieuw van de studio geblazen door Ridder, Flamme Fatale, Konijn, Schorpioen, Miss Poes en IJskoning. Zij trappen het feest op gang met een openingsact van jewelste op I Gotta Feeling van The Black Eyed Peas. Nadien is het ieder voor zich, want dan zingen de zes in drie duels tegen elkaar met één doel: de face off ontspringen en hun masker nog een weekje langer ophouden. Al moet ook deze week één van hen zich kenbaar maken aan Vlaanderen.

De show belooft heel wat verrassingen. Zo brengt Miss Poes iedereen van z’n melk met haar ongeziene performance. “Is dit van bij ons? Hebben wij dit in Vlaanderen?”, vraagt Niels zich luidop af. En diezelfde Niels wordt ook verrast door Flamme Fatale. Zij maakt immers een entree die hij zich nog lang zal herinneren.

Bekijk de preview hier:

De Masked Singers duelleren tegen elkaar met deze songs:

Ridder met Ritual van Rita Ora, Tiësto & Jonas Blue vs Flamme Fatale met Mad About You van Hooverphonic

Konijn met The World’s Greatest uit de film Ali vs Schorpioen met Believe van Ella Henderson

Miss Poes met Emotions van Mariah Carey vs IJskoning met Les Lacs du Connemara van Michel Sardou

