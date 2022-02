Hoe zou het nog zijn met de mensen uit Luk Alloos reeksen?

In zijn reportagereeksen haalde Luk Alloo de voorbije jaren heel wat mensen voor de camera. Stuk voor stuk deelden ze hun bijzonder verhaal met hem en met de kijkers. Maar hoe gaat het ondertussen nog met deze mensen? Vanaf donderdag 3 maart brengt VTM de nieuwe reeks ‘Alloo en tot ziens’, waarin Luk Alloo de verrassende wendingen belicht in het leven van getuigen die hij eerder interviewde. Hij zoekt de meest spraakmakende figuren uit Alloo in de Gevangenis, Alloo in de Vrouwengevangenis, Alloo in de Buitenlandse Gevangenis, Alloo in de Psychiatrie, Alloo in de Liefde, Alloo in de Nacht, Alloo en Alloo bij de Wegpolitie zoveel jaren later weer op. Hun leven heeft intussen vaak een verrassende wending genomen en daar wil Alloo graag alles over weten.

Luk Alloo vertelt: “Het leven na een televisieopname of een uitzending op tv houdt niet op. Getuigen blijven vaak onder je huid zitten en ik houd graag contact. Vaak bezoek ik getuigen, maar nu keer ik terug met mijn camera omdat ik benieuwd blijf naar hun nieuwe leven. Het is opvallend hoe een mensenleven evolueert en vaak nieuwe wendingen neemt. Voor een programmamaker blijft het intrigerend om levenswegen van mensen te volgen. Ik ben benieuwd hoe het met mijn getuigen na 5, 6 of 11 jaar vergaat.”

‘Alloo en tot ziens’, vanaf donderdag 3 maart om 21u35 bij VTM en ook op VTM GO .

