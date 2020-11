Hoe Zal Ik Het Zeggen? én Code Van Coppens genomineerd voor prestigieuze Gouden Roos

Dubbel goed nieuws: de VTM-programma’s Hoe Zal Ik Het Zeggen? en Code Van Coppens zijn genomineerd voor een Gouden Roos. Die prestigieuze prijs wordt elk jaar uitgereikt aan de beste internationale televisie- en onlinereeksen in Europa. Hoe Zal Ik Het Zeggen? maakt kans op een Gouden Roos voor beste ‘comedy’, Code Van Coppens werd genomineerd in de categorie ‘studio entertainment’.

Voor Staf en Mathias Coppens is de nominatie voor een Gouden Roos de kers op de taart in het internationale verhaal van de Code van Coppens. Het programma waarin bekende gezichten om ter snelst uit een indrukwekkende themakamer moeten vluchten, is ondertussen ook al de taalgrens overgestoken richting RTBF en ook in Nederland zal Code van Coppens met de twee broers te zien zijn. Er zijn ook opties in de UK, Duitsland, Frankrijk, Noorwegen, Zweden en Denemarken op het format. Code van Coppens stak bovendien eerder dit jaar ook al de award voor beste Entertainment op zak op het World Media Festival.

Staf en Mathias zijn bijzonder fier op de allereerste nominatie voor een Gouden Roos. Staf en Mathias Coppens: “We zijn natuurlijk super trots! We hebben samen met het fijnste, slimste en leukste team ter wereld geweldig genoten van het maken van de Code van Coppens. Als dat dan ook nadien gesmaakt wordt, dan kan je alleen maar heel blij zijn!”

Voor Hoe Zal Ik Het Zeggen?, waarin Jens Dendoncker op een verrassende manier boodschappen overbrengt aan nietsvermoedende mensen, is het niet de eerste keer dat het programma genomineerd wordt voor een internationale prijs. In 2018 won het eerste seizoen al een prestigieuze Emmy Award in de categorie ‘non-scripted entertainment’. Er volgden ook nog twee Golden Intermedia Globe Awards en een Gold Grand Award op het World Media Festival en de award voor Best New Comedy Format op MIPTV in Cannes. Productiehuis Shelter, dat Hoe Zal Ik Het Zeggen? maakt, won ook eerder al een Gouden Roos met Wat Als? en Benidorm Bastards. Al die prijzen zijn niet onopgemerkt gebleven voor de internationale markt waardoor in Duitsland, Nederland, Portugal en binnenkort ook in Italië al onvergetelijke boodschappen overgebracht worden. Ook zijn er al in 8 landen opties afgesloten waaronder in de US, UK en Australië.

Sofie Peeters van Shelter: “Wij zijn ongelooflijk vereerd dat de mensen van de Rose d’Or Hoe Zal Ik Het Zeggen? uiteindelijk toch hebben opgemerkt. Ondanks de vele erkenning die we al kregen voor het programma komt dit toch weer als een complete verrassing! De eerste twee seizoenen hebben ze ons links laten liggen, maar de aanhouder wint zeker (lacht)? Nu nog binnenhalen natuurlijk.” Jens Dendoncker vult aan: “Ik ben vandaag supertrots en ook wel een beetje geil. Nee serieus, ik ben supertrots op het hardwerkende Shelterteam. Het is dankzij hen dat ik hier weer sta te shinen in mijn strakke robinpakje!”

Davy Parmentier, creatief directeur VTM: “Het is fijn om te zien dat niet alleen de grote internationale formats zoals The Masked Singer in de smaak vallen bij de VTM-kijkers. Ook de programma’s die hier ontwikkeld worden, zijn bijzonder succesvol. Dat die eigen ontwikkelde programma’s ook internationaal opvallen, maakt ons bijzonder fier. Een dikke proficiat aan de makers!”

Of Hoe Zal Ik Het Zeggen? en Code Van Coppens hun nominatie kunnen verzilveren, wordt duidelijk op woensdag 9 december 2020. Dan worden de Gouden Roos-awards uitgereikt via een digitale ceremonie. Beide programma’s zijn ondertussen alvast te herbekijken op VTM GO.