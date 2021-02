Hoe waarheidsgetrouw zijn de robotfoto’s van Tine Embrechts, Kelly Pfaff en Jens Dendoncker na een beschrijving door hun partner?

In de nieuwe aflevering van Da’s Liefde! op maandag 8 februari om 20.40 bij VTM nodigt Jens enkele bevriende koppels uit voor een experiment rond uiterlijk. Als we verliefd zijn, zouden we ons lief namelijk aantrekkelijker vinden dan hij of zij in werkelijkheid is. Gaat die wetenschap ook op voor Tine Embrechts en Guga Baúl, Kelly Pfaff en Sam Gooris, en hemzelf en Lauren? Aan de hand van de beschrijvingen van Guga, Sam en Lauren maakt een forensisch tekenaar een portretfoto van eenieders wederhelft… in het Duits want het gezelschap bevindt zich in het Zwarte Woud. Hoe waarheidsgetrouw is het resultaat? En zijn de portretten effectief mooier dan ze in werkelijkheid zijn of valt dat toch wat tegen?

We liegen allemaal meer dan we denken – zo’n 70 keer per week – en niemand wordt er echt gelukkig van. Jens trekt met zijn biechtstoel naar Antwerpen en overtuigt enkele koppels om grote of minder grote leugens aan hun geliefde op te biechten. En het belooft best wel spannend te worden want er wordt zowel bedrog als een koopverslaving opgebiecht aan Jens. Worden de leugens vergeven of zit er een dik haar in de boter bij de biechtende koppels?

Ook irritaties zijn schering en inslag bij zowat elk koppel. De wetenschap heeft daar gelukkig iets op gevonden: positieve illusies, een soort roze bril van de geest. Klinkt allemaal wat abstract? Jens test het met Noa en neemt haar mee op een trip down irritation lane. Kan het experiment van Jens de ergernissen over haar lief Brent wegnemen?

Dat de liefde niet altijd gemakkelijk is, bewijzen de 64% Vlamingen die al eens verliefd werden op iemand die ze niet konden krijgen. En toch houden die mensen vaak vol. Want dat volhouden, dat vinden wij blijkbaar leuk. Wachten op iets dat we heel graag willen, geeft ons brein namelijk een gelukzalig gevoel. Wie daarvan kan meespreken, is Sjoerd. Hij werd verliefd op Jess, maar dat verliep niet meteen zoals hij hoopte. En ze zeggen wel eens: ‘de aanhouder wint’. Maar… is dat wel altijd zo? Sjoerd en Jess vertellen ons hun verhaal.

