Hoe reageert Elia op haar nieuwe job in de crèche? En welke carrièreswitch ondergaat IT’er Fred?

Op maandag 25 april maakt Nora Gharib in Blind Gesprongen kennis met Fred. Deze 37-jarige IT’er, voetbalfanaat én -trainer uit Buggenhout werkt al 12 jaar als data-analist. De experten staan voor een moeilijke opdracht. In de IT-sector heeft Fred zich opgewerkt tot een relatief hoog loon, maar in andere sectoren zal het moeilijk zijn om hem te matchen met een job die even goed betaalt. Is hij bereid om zijn goedbetaalde job en bedrijfswagen op te geven voor een nieuw, blind avontuur? De experten vinden voor hem een nieuwe werkgever, en niet zomaar één…

Fred is op zoek naar een job waarvoor hij terug met plezier ‘s ochtends opstaat. “Ik doe dit nu 12 jaar en denk al een tijdje: wil ik dit nog blijven doen? Mijn vrouw staat ‘s ochtends op en vertrekt met volle goesting en energie naar het werk. Daar ben ik jaloers op en dat was de trigger om me in te schrijven. Die goesting om te gaan werken wil ik ook”, klinkt het. Maar is hij bereid om daar eventueel zijn mooi brutoloon van 4.300 euro en salariswagen voor op te geven? “Dat is één van de grootste stresspunten”, zegt hij. “Ik weet wat ik heb, maar straks heb ik dat niet meer en weet ik niet wat er in de plaats komt.” In een gesprek met Fred is het de experten meteen duidelijk wat Fred níet wil, maar rijst de vraag wat nu wél zijn droomjob is. “Als alles mogelijk zou zijn dan word ik morgen trainer van Union.” Om zijn stressniveau en technische skills te testen, onderwerpen de experten hem aan een bijzondere proef.

Elia uit Waasmunster werd door Nora geblinddoekt naar haar nieuwe job gebracht. De experten kozen voor haar een job als kinderbegeleidster omdat ze sociaal en zorgzaam is. Het onthaal was bijzonder warm, maar na haar eerste kennismaking slaat de twijfel plots toe. “Ik heb er de hele nacht van wakker gelegen”, klinkt het maandag in tranen. “Hoe gaat het zijn? Ga ik het wel leuk vinden? Is dit dan de job van mijn leven?” Van haar nieuwe werkgever krijgt Elia te horen wat haar job precies inhoudt en hoeveel ze zal verdienen.

Ook voor Jessica uit Putte breekt een emotioneel moment aan. Zij maakte de sprong van deeltijdse poetshulp naar begrafenisondernemer en is bloednerveus voor haar eerste werkdag. Jessica zal meteen mogen meehelpen met de voorbereiding van een plechtigheid… “Ik heb een klein zakdoekje bij voor de zekerheid”, klinkt het.

