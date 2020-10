Hoe klinkt de echte stem van Suikerspin?

Ze is sugarsweet, energiek en bijzonder kleurrijk. Maar hoe haar echte stem klinkt, is voor de kijkers van The Masked Singer nog een groot geheim. Welk bekend gezicht schuilt er achter het masker van Suikerspin? De nieuwe Masked Singer zingt vrijdag 2 oktober om 20.40 voor het eerst voor Vlaanderen en opent de show in een duel tegen Otter. Haar bijzondere stem verbaast iedereen meteen en doet de speculaties oplaaien. Wie is Suikerspin echt? Die vraag brandt nu al op de lippen van de 1,5 miljoen kijkers die vorige week op de afspraak waren, waardoor The Masked Singer een marktaandeel van 64,5% wegkaapte in de doelgroep VVA 18-54 en zelfs 71,1% in de jongere doelgroep VVA 18-44 (live+uitgesteld).

PREVIEW: Zo maakt Suikerspin vrijdag haar opwachting in The Masked Singer:

In show 3 wordt het ook uitkijken naar de titanenstrijd tussen Wolf en Koningin. Zij hebben allebei nog geen enkel duel verloren en staan vrijdag lijnrecht tegenover elkaar. Wie moet naar de gevarenzone? En wie is de volgende die deze week zijn of haar echte identiteit moet prijsgeven? Over de identiteit van Zeemeermin is Karen Damen alvast overtuigd: zij meende ex-K3’tje Kathleen Aerts te herkennen. Ook Silvy De Bie en Free Souffriau werden verdacht. Deze week denkt Jens een extra tip te zien in de nummerkeuze van Zeemeermin, die hem helemaal in een andere richting laat denken.

Dat Leen Dendievel niet in het pak van Otter zit, zoals Julie Van den Steen eerder dacht, werd vorige week duidelijk in The Masked Singer. Leen dook immers als mystery speurder op naast Julie Van den Steen, Karen Damen en Jens Dendoncker. Kan er ook deze week een verdachte van het lijstje geschrapt worden wanneer de nieuwe mystery speurder zich bekendmaakt?

Schuilt er een verborgen tip in de songs die de Masked Singers vrijdag zingen?

Aap: Shallow van Lady Gaga & Bradley Cooper

Duiker: Livin’ On A Prayer van Bon Jovi

Duiveltje: Youngblood van 5 Seconds Of Summer

Koningin: Writings On The Wall van Sam Smith

Otter: Feeling Good in de versie van Michael Bublé

Suikerspin: Good As Hell van Lizzo

Wolf: Man I Feel Like A Woman van Shania Twain

Zeemeermin: Physical van Dua Lipa

De aflevering van The Masked Singer is ook te (her)bekijken op VTM GO.