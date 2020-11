Hoe gaat het met deelnemers die de voorbije 20 jaar de liefde vonden of zochten bij VTM?

De liefde. Geen topic waar meer inkt over vloeit (buiten Corona dan), dan… de liefde. De afgelopen 20 jaren hebben heel wat mensen de liefde gezocht én gevonden bij VTM. En zoals dat met de liefde gaat: massa’s mensen supporterden aan de andere kant van het scherm mee, voelden mee, beleefden mee. Maar hoe gaat het nu met de favoriete koppels of deelnemers van Vlaanderen? Vanaf zaterdag 14 november komt iedereen het te weten in de gloednieuwe webreeks ‘Up to Date’ op VTM GO. Van Marrie-Harry en Olivier uit Boer zkt Vrouw (2008) over Evert en Marisa uit Hoe Zal ik Het Zeggen? (2018) tot de koppels van Blind Getrouwd en Mijn Pop-uprestaurant!: hoe gaat het met hen? Zijn ze nog steeds smoorverliefd, hebben ze de liefde elders gevonden of zijn ze nog steeds op zoek naar die ene, ware liefde?

‘Up to Date’ brengt primeurs én nooit vertoonde privé-beelden

Naast nieuwe interviews en memorabele archief fragmenten, brengt Up to Date ook primeurs én nooit vertoonde privé-beelden. De kijker maakt onder andere kennis met enkele nieuwe VTM-baby's waaronder Xander, het zoontje van Evelien en Nicolas en Liv, het dochtertje van Blind Getrouwd-collega's Veerle en Nick. Je ziet ook hoe Nick enkele maanden na zijn breuk met Christophe klaar is om terug te daten. Zijn ex-man Christophe komt meteen in actie en doorloopt voor Nick enkele Tinder-profielen. En ‘Up to Date’ deelt nog andere nooit vertoonde beelden, onder andere van het huwelijk van Sven en Amanda uit Mijn Pop-uprestaurant! (2016).

‘Up to Date’ gaat negen afleveringen lang op bezoek bij onder andere:

Katrijn: Big Brother, seizoen 1, 2000

Bart: Big Brother, seizoen 5, 2006

Marie-Harry en Olivier: Boer zkt Vrouw, seizoen 4, 2008

Stijn en Nuria: Blind Getrouwd, seizoen 1, 2016

Sven en Amanda: Mijn Pop-uprestaurant!, seizoen 3, 2016

Veerle en Nick: Blind Getrouwd, seizoen 2, 2017

Evelien en Nicolas: Blind Getrouwd, seizoen 2, 2017

Daniela en Mitchell: Mijn Pop-uprestaurant!, seizoen 4, 2017

Severien: Boer zkt Vrouw - De Wereld Rond, seizoen 1, 2018

Evert en Marisa: Hoe Zal Ik Het Zeggen?, seizoen 2, 2018

Marijke: Boer zkt Vrouw - De Wereld Rond, seizoen 12, 2019

Rani: Boer zkt Vrouw - De Wereld Rond, seizoen 12, 2019

Elke en Tim: Blind Getrouwd, seizoen 4, 2019

Jolien: Blind Getrouwd seizoen 4, 2019

Winnie en Jonah: Blind Getrouwd, seizoen 5, 2020

Laura: Blind Getrouwd, seizoen 5, 2020

Christophe en ex-man Nick: Blind Getrouwd, seizoen 5, 2020



‘Up to Date’ is te bekijken op VTM GO, vanaf zaterdagochtend 14 november. Alle negen afleveringen worden meteen ter beschikking gesteld.