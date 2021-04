Hoe gaan de Blind Getrouwd-koppels om met een nieuwe lockdown?

Vrijdagavond 30 oktober 2020: ons land gaat opnieuw in lockdown. Verschillende maatregelen worden aangescherpt en thuiswerk is de regel. In Blind Getrouwd betekent dat voor Nathalie en Dennis elke dag pendelen naar hun eigen woonst voor een productieve werkdag en terug thuiskomen in het appartement in Lier, waar ze zes weken samenwonen. “Met een nieuwe lockdown waarin we nu zijn, ben ik blij dat Nathalie in m’n leven is gekomen”, vertelt Dennis. “Wij zijn vrij dichte vrienden geworden. Dat heeft Nathalie nodig als fundament voor een relatie. Ik hoop alleen dat ik nu uit die friendzone geraak.”

Sven en Veerle vormen een bubbel met hun drie dochters en die komen ‘s avonds langs voor een home cooked dinner van Sven. Veerle kan het zeer goed vinden met haar twee nieuwe stiefdochters Femke en Nienke: “Al van in het gemeentehuis toen ik de meisjes zag, hadden ze m’n hart veroverd. Het etentje was kei gezellig”. Maar wanneer Femke to the point komt met “En? Hoe gaat het nu met jullie?” wordt het stil. Sven komt niet verder dan “moeilijk…”. Het wordt voor de dochters stilaan duidelijk dat Sven en Veerle sinds hun ja-woord steeds meer en meer uit elkaar zijn gegroeid.

Ook Candice en Marijn krijgen bezoek op hun appartement. De twee kleine katjes van Marijn, Yvette en Marcel, komen bij hen wonen. Met die kittens in huis voelt Candice zich meteen ‘de mama’ en bombardeert Marijn tot ‘de papa’. The happy couple gaat ook op gesprek bij experte Sarah Hertens. Het lijkt wel of ze niet in de sofa, maar op een fluffy, roze wolk zitten. Toch wil Sarah weten of ze nog nooit hebben getwijfeld. “Ik niet”, antwoordt Marijn met klem. “Ik ben sinds onze trouwdag in het avontuur gestapt en ik denk dat ik tot nu al de hele tijd heb zitten glimlachen. Het is gewoon leuk samen. Ik heb haar heel graag.”

Voor Davy en Hanne blijft communiceren moeilijk. Hanne wil er even tussenuit en gaat babysitten op haar neefje. Wanneer Davy haar na een lange fietstocht komt bezoeken, duikt hij meteen in de platenkast van Hannes zus. Even later klinkt ‘Is dit alles’ van Doe Maar door de luidsprekers. Davy: “Via de muziek wil ik zeker wel een bepaalde boodschap overbrengen en het zou wel leuk geweest zijn als ze het spontaan zou opgepikt hebben. Maar je kan niet zeggen: luister eens naar die strofe. Dat is nu net het subtiele van muziek.” “Ik weet dat hij via zijn muziek communiceert”, verdedigt Hanne zich. “Maar ik heb hem gezegd dat ik dat niet ga beginnen ontleden. Je kan je toch niet bij elk nummer gaan afvragen ‘oh my god bedoelt hij daar nu iets mee?’”

Kasteel Ten Torre in Beernem is de perfecte locatie voor een nieuw ontmoetingsmoment voor de Blind Getrouwd-koppels. Onder het toeziend oog van experten Sarah, Lotte, Filip en Wim wordt gestart met het eerste workshop-weekend. En dat begint met een throwback naar die eerste huwelijksdag. De koppels kijken vol verwachting naar elkaars ja-woord. Hun reacties op die allereerste ontmoetingen zijn op zondag 4 april om 19.55 te zien bij VTM.