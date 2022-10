Hoe ervaren de koppels de eerste dagen in de ‘normale’ wereld?

De koppels zijn nu bijna twee weken getrouwd en wonen al enkele dagen samen. Hier en daar is het nog wat wennen aan elkaars nacht- en ochtendrituelen. Zo blijkt Dziubi snurkgeluidjes te maken en daar heeft Brecht “bezwarend bewijsmateriaal” van. Toch zijn de mannen in feeststemming, want Brechts mama is jarig. Dziubi wordt met open armen ontvangen op het diner. “Ik merk dat iedereen zot loopt van Dziubi. Die man verovert de harten van iedereen, ook die van mijn ouders en mijn familie”, zegt een trotse Brecht. “Mijn zus en schoonbroer zijn bijna stapel op hem en dan denk ik: “Hoho, ‘t is wel nog altijd mijne man, hé?””.

Bekijk hier een fragment uit de aflevering:

Lien is terug van een vrijgezellenweekend met vriendinnen. Joren wordt herenigd met vrouw en hond en dat is best wel een spannend moment voor het koppel. Omdat er op reis wat issues waren met de communicatie, gaan ze langs bij experte Sarah. “Ik heb het moeilijker dan Joren om mij open te stellen uit angst dat ik gekwetst ga worden”, beseft Lien. Ook het samenleggen van hun agenda’s blijkt geen sinecure. Lien heeft het druk met haar thee- en koffiebar maar daar vindt Joren een oplossing voor: hij gaat samen met zijn moeder en die van Lien een bezoekje brengen in haar zaak.

Bij Jana en Christiaan moet er ook serieus worden gepland want Christiaan heeft de avondshift. Jana kijkt er niet echt naar uit om alleen thuis te zijn. “We zitten nu in het moeilijkste scenario met de afstand en mijn shiften die vast liggen. Maar dan denk ik: als we dit kunnen, kan het alleen maar beter gaan. Dan hebben we het moeilijkste gehad”, klinkt het alvast hoopvol bij Christiaan. Een bezoekje bij expert Wim zorgt voor een ietwat ongemakkelijk gesprek, maar het koppel neemt wel een belangrijke beslissing.

Florence en Jiri hebben tot in de late uurtjes gebabbeld en de nacht bracht bijgevolg weinig rust. Ook de ochtend loopt niet meteen gesmeerd en Jiri zit met veel vragen. “Ik zit vaak in een tweestrijd: mag ik mezelf zijn? Of moet ik afremmen? Het is heel moeilijk om te weten of ik iets goed doe”, beseft hij. Terwijl Florence aan het werk is, lucht Jiri zijn hart bij een vriend. “Florence is bang om zich open te stellen en om gekwetst te worden. Ik hoop dat het niet te lang duurt omdat ik dan op een gegeven moment zou afhaken om mezelf te beschermen.” Erover praten ervaart Florence als extra druk en het koppel gaat langs bij Sarah voor een stand van zaken.

‘Blind Getrouwd’ op 17 oktober om 20u35 bij VTM en ook op VTM GO .