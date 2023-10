Het wordt heet onder de voeten van Klaasje in De Verraders

De chaos is losgebarsten in het kasteel van De Verraders. Vorige week heerste er euforie aan de ronde tafel nadat de bondgenoten met Walter De Donder een eerste verrader uit het spel verbanden. Hij had het kasteel nog niet verlaten, of de volgende aanval werd al ingezet. Dat werd er één op mede-verrader Klaasje Meijer. Een kleine onoplettendheid van haar werd opgemerkt door Charlotte Van Brabander, die meteen zeker was: “Klaasje! Klaasje is verdacht!”. Nu zondag 8 oktober lijkt het dan ook heet te worden onder de voeten van Klaasje.

“Ik zit in de gevarenzone en dat is heel vervelend, maar ik heb enkele mensen aan mijn kant”, beseft Klaasje. “Mensen gaan vragen stellen en ik ga misschien ook aangevallen worden aan de ronde tafel, maar ik ga het gewoon dom spelen. Ik ga spelen dat ik in de war en heel vermoeid ben, wat ook klopt. We zullen zien hoe het allemaal zal lopen.” Klaasje gooit bij verschillende bondgenoten alvast al haar charmes in de strijd om de verdenking weg te halen. En ondertussen rijzen er ook nieuwe verdachten. Kan ze het tij doen keren?

Het wordt zondag ook heet onder de voeten van de bondgenoten. Verraders Klaasje en Bart stonden ‘s nachts voor een moeilijke keuze: plegen ze een tweede moord of verleiden ze een bondgenoot om over te stappen naar het verraderskamp? De verraders leken voor dat laatste te kiezen en richtten hun pijlen op Charlotte of Guy. Stapt één van hen over naar het andere kamp of moeten Klaasje en Bart alsnog een nieuwe strategie bedenken? Bij het ontbijt ontdekken de bondgenoten welke keuze de verraders hebben gemaakt. Ook daar is chaos troef wanneer er één stoel lijkt te ontbreken. Is er dan toch een moord gepleegd?

Bekijk de preview hier:

Vincent Fierens gooit samen met ex-verrader Walter Damen en drie huidige spelers alle intriges op tafel in aflevering 4 van De Verraders: De Ronde Tafel

In De Verraders: De Ronde Tafel gaat host Vincent Fierens elke zondag om 21u30 dieper in op de aflevering van De Verraders. Samen met een bekende fan van het programma en een ex-speler bespreekt hij het verraad, de leugens, de strategie en het wantrouwen uit de voorbije aflevering. Nu zondag schuift ex-verrader Walter Damen mee aan tafel om zijn licht te werpen op dit seizoen. Vincent ontvangt ook drie spelers van het huidige seizoen, onder wie de banneling van deze week.

Loïc Van Impe ontrafelt de geheimen van bannelingen en vermoorde deelnemers in Het Uur Van De Waarheid op VTM GO

Waar De Verraders stopt, gaat Het Uur Van De Waarheid door op VTM GO. Loïc Van Impe ontvangt meteen na hun vertrek uit het kasteel de slachtoffers van de verraders en de bannelingen en ontrafelt samen met hen de geheimen van het spel. Loïc serveert hen een heerlijke maaltijd terwijl ze hun hart luchten over het gespin in het kasteel. Als kers op de taart onthult Loïc de identiteit van de verraders aan de afvallers. Het Uur Van De Waarheid is elke zondag om 21u30 te zien op VTM GO.

