Het wordt heet onder de voeten van de B&B-uitbaters in ‘Met Vier in Bed’

Een nieuwe week van Met Vier in Bed start in het Limburgse Maaseik. In het bruisende centrum komen de B&B-uitbaters terecht in B&B Anthos van Paulien en Liesbet, zussen en twee handen op één buik. Anthos is Grieks voor bloem of geschenk. En dat verraadt meteen de grote passie van de twee zussen. In de B&B runnen ze namelijk ook een charmante bloemenwinkel. Na een uitgebreid ontbijt mét en tussen de bloemen, nemen ze hun gasten mee naar een klooster voor een… workshop bloemschikken. Wordt het een schot in de roos?

In Zutendaal, aan de rand van het Nationaal Park Hoge Kempen, komen de B&B-uitbaters op dinsdag terecht in de meer dan 100 jaar oude hoeve van B&B Punto Vélo. Danny en Karen bieden er niet enkel een oase van rust voor hun gasten, maar het is ook de ideale thuis voor hun paarden, waarvan enkelen op internationaal competitieniveau presteren. Danny en Karen ontvangen hun gasten met open armen, maar leggen hun meteen ook - letterlijk - het vuur aan de schenen…

Hun Frans komt niet verder dan ‘bienvenue’, ‘au revoir’ en ‘bon apétit’, maar toch lieten Marga en Marco het drukke Amsterdam achter zich om een nieuw leven te beginnen in het Waalse dorpje Eben Emael. Daar runnen ze de luxueuze ‘adults only’ B&B Rue Haute, waar ze hun gasten iedere ochtend een ander ontbijt voorschotelen. Op woensdag chillen ze met hun concullega’s in de jacuzzi en fietsen ze naar de mysterieuze toren Eben Ezer voor een hartverwarmende uitstap.

In het drukke centrum van Antwerpen vinden de B&B-uitbaters op donderdag rust en geborgenheid in B&B Museum Suites, uitgebaat door Sarah. In de schaduw van het KMSKA is kunst hier natuurlijk nooit veraf. Na een ontbijt zonder dierlijke producten, maar met plantaardige overvloed, trekken de B&B-uitbaters dan ook naar het Foto Museum. Daar laten ze zichzelf vereeuwigen door een camera uit de 19de eeuw.

