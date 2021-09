“Het was eerder een champagne shower”: Anouk Matton krijgt een over the top babyshower cadeau

Business woman, glammy mummy én een famous husband: in Anouk Matton Privé leren de VTM 2-kijkers de vrouw van ‘s werelds bekendste dj pas écht kennen. Nu maandag 27 september om 21u40 krijgt Anouk Matton een over the top babyshower cadeau met een wild randje: “Al mijn vriendinnen stonden daar, ze draaiden mijn muziek, er was sushi en de champagne vloeide rijkelijk. Het was eerder een champagne shower dan een babyshower. Dat was eigenlijk toch niet zo solidair met mij hé, want ik mag niks drinken en al zeker geen rauwe vis eten”, lacht Anouk. Al dreigt het feestje nog voor het goed en wel van start is gegaan uit te draaien op een discussie tussen haar vriendinnen. Want iedereen wil een stukje Anouk voor zichzelf.

Ook voor de babykamer gaat Anouk voor dat tikkeltje extra: “Er staan twee camions voor mijn deur vol babyspullen. Ik schrok wel van de hoeveelheid en wat er allemaal bij komt kijken.” Voor de inrichting schakelt ze de hulp van ex-miss België en vriendin Cilou Annys in, die zelf een babywinkel heeft.

Bekijk hier de trailer:

Nu maandag mogen de VTM 2-kijkers ook mee met Anouk en Dimitri naar de gynaecoloog voor de 38-weken check-up. “Als ik zou bevallen midden in de nacht, dan zou dat misschien het enige moment in heel mijn leven zijn dat ik zonder make-up de deur uitga. Maar dan denk ik dat ik misschien toch nog snel foundation zou gaan opdoen. Ik vind het wel belangrijk om er goed uit te zien op mijn eerste babyfoto’s”, vertelt Anouk.

