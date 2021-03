Het stuur in de ene hand, een make-up borstel in de andere: maak kennis met Lady Trucker Katharina

Katharina

Het nieuwe seizoen van Lady Truckers nam vorige week een vliegende start. Ondertussen volgden 448.000 kijkers de eerste aflevering - 283.000 voor de aflevering op dinsdag en nog eens 165.000 voor de herhalingen (live+uitgesteld). Nu dinsdag, 30 maart om 21.50, maakt de VTM 2-kijker kennis met ‘Poppemie’ Katharina (26 jaar uit Poelkapelle). Katharina is één jaar Lady Trucker en rijdt sinds enkele maanden voor een klein transportbedrijf. Ze zal nooit in haar cabine stappen zonder er goed uit te zien: “Ik draag elke dag make-up, ook al is het een mannenwereld. Dat maakt me zelfzekerder en vrouwelijk.” En af en toe gooit ze die vrouwelijke charmes in de strijd om iets gedaan te krijgen: “Ik gebruik mijn charmes vaak om te vragen of ik voor mag gaan bij het laden en lossen. Als je ze hebt, moet je ze gebruiken!”, lacht Katharina.

Op de planning van Lady Trucker Mieke vandaag: bier naar de andere kant van het land brengen. Wanneer Mieke arriveert bij haar eerste stopplaats van de dag, loopt het bijna mis... “Dat was op het randje, maar ik leef gelukkig nog!” En het gevaar is nog niet geweken want bij aankomst op de volgende stop rijdt ze met de flank van haar truck tegen een toren met bakken bier. Het incident brengt Mieke helemaal van slag: “Ik ben helemaal over mijn toeren!”

Ook Lady Truckers Tineke, Sarah en Chiara starten aan een nieuwe werkdag. Al moet Chiara eerst haar 17 jumping paarden nog voederen. “Ik wou van de paardensport mijn beroep maken maar ik heb een serieuze val gemaakt. Ik ben dan maar overgestapt naar een ander beest: mijn truck!”, vertelt ze.

Bekijk hier de preview uit de aflevering:

