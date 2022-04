Het rommelt én het lekt in Boortmeerbeek: “Ons huis staat onder water”

De deadline voor de ruwbouwwerken zit de zes koppels van Huis Gemaakt op de hielen. Elke minuut is kostbaar en op dinsdag 19 april worden de lontjes hier en daar wat korter wanneer er onvoorziene problemen opduiken. In Boortmeerbeek lijkt een bommetje te gaan ontploffen. Terwijl Ines & Sebastien liever bezinnen voor ze beginnen, gaan bulldozers Alexia & Emiel voluit voor de actie. Die verschillende werkwijze begint z’n tol te eisen, vooral wanneer een inschattingsfout van Emiel plots grote gevolgen heeft. “We kregen telefoon van de buurman dat het huis onder water staat…”, aldus Ines. Naarmate de werken vorderen loopt de spanning tussen de koppels verder op.

Bekijk de preview hier:

In Antwerpen zit de teamspirit goed en vormen de Cedric & Anaïs en Lien & Melvin stilaan een geoliede machine. De muren en plafonds zijn gestript en dus mogen ze kabels trekken en leidingen leggen. Maar wel pas na een goedkeurend schouderklopje van werfleider Johny. Wanneer die de werf bezoekt is hij echter not amused. “Ik ben boos”, maakt Johny duidelijk. “Maar écht boos hé. Dat is hier een slagveld. Wat ik hier aantref, daar gaan mijn haren recht omhoog van staan. Je kan de trap niet op of je valt naar beneden. De fun voor de bouw gaat eruit als ik zo’n werf zie. Dit kan echt niet.” Commentaar waar Cedric & Anaïs en Lien & Melvin zich niet zomaar bij neerleggen.

Ook in Beringen worden nog naarstig vloeren uitgebroken. Werken waar bij Younes & Eline en Melanie & Didier een geurtje aanhangt. Letterlijk. “De strontput, wat een smerig ding”, aldus Didier. “Wat een kakwerk.” Ook de Limburgse koppels krijgen vandaag werfleider Johny over de vloer. Na zijn inspectieronde valt Johny’s mond open van verbazing. Maar zullen de Limburgers hun deadline halen? Wanneer Dina benadrukt dat een onafgewerkte ruwbouw minder verbouwtijd voor de slaapkamer betekent, neemt de bezorgdheid toe.

