Het Onbekende gaat van start met een twist: niet één maar twee teams strijden tegen elkaar 

Dat er in Het Onbekende achter elke hoek wel een onverwachte wending schuilt, bewees het programma meteen tijdens de eerste aflevering. Daarin bleek dat er niet één maar twee teams het de komende weken tegen elkaar opnemen. Een opvallende switch vond plaats toen kandidaat Silvana uit het reeds gekende team Groen werd weggestemd en zich tot haar grote verbazing mocht aansluiten bij het, tot dan nog, onbekende team Rood. Na een zenuwslopend stadsspel, gewonnen door team Groen, volgde de gevreesde eliminatieronde. Team Groen koos voor de vertrouwde eliminatie, waardoor team Rood noodgedwongen moest gaan voor de onbekende weg. Lovely (uit team groen) en Saverio (uit team Rood) trokken daarbij aan het kortste eind en moesten het spel verlaten.

Team Groen kwam bij aankomst in Bulgarije meteen voor een cruciaal dilemma te staan. Bij het bepalen van het startbedrag in de geldkoffer moesten ze kiezen tussen de bekende weg met een gegarandeerde €1000 en de onbekende weg, waar het bedrag kon stijgen maar ook kon dalen. De groep waagde de sprong en koos voor de onbekende weg. Maar het lachen is hen snel vergaan, want hoewel ze €5000 konden verdienen, moesten ze als keerzijde van de medaille ook onmiddellijk iemand wegsturen. Met slechts 10 minuten op de klok en zowel tijd als geld dat afnam, stemden ze Silvana weg. Maar zoals spelverdeler Axel Daeseleire al aankondigde ben je met het onbekende nooit klaar. Zo kwam Silvana in een tweede groep met kandidaten terecht. De komende weken strijden beide teams voor de overwinning. Elke aflevering moet één persoon vertrekken uit elk team.

Maak kennis met team Rood uit Het Onbekende:

Saverio - 28 jaar - ambtenaar en kok - Genk

Saverio is geboren en getogen in Genk. “Eens een Genkie, altijd een Genkie”, zegt hij altijd. Als de jongste van drie kinderen woont hij nog bij zijn ouders, en samen vormen ze een echte Italiaanse, warme familie. Saverio is een harde werker, hij combineert twee jobs en werkt 7 dagen op 7. In de week is hij aan de slag als ambtenaar en in het weekend werkt hij als kok in een Italiaans restaurant. Saverio staat bekend om zijn attente en behulpzame karakter, maar heeft ook een zuiders temperament en een competitieve instelling.

Fun fact: elke ochtend matcht hij de kleur van zijn koffiemok met die van zijn trui.

Evelien - 35 jaar - HR Professional - Gent

Evelien is psychologe, maar dat is lang niet alles. Zo ontwerpt ze ook speelgoed en ontwikkelde ze als startende ondernemer haar eigen, revolutionaire datingconcept onder de naam ‘A bit MORE’. Evelien is altijd op zoek naar nieuwe prikkels en houdt van mysterie en interessante wendingen in haar leven. Toch zijn er ook nog constanten in haar leven: haar vriend en haar kindjes van 5 en 3. Evelien haar levensmotto is YOLO: "Het leven is een feest, je moet gewoon zelf de slingers ophangen." Evelien is vastbesloten om te winnen en heeft een competitieve instelling, maar ze hecht ook veel waarde aan de sfeer en de ervaring, en zou die niet opofferen om te kunnen winnen.

Fun fact: ze behaalde haar diploma zonder ooit naar de les te gaan.

Liz - 30 jaar - leerkracht volwassenenonderwijs - Sint-Truiden

Liz is niet alleen een docente in kappersopleiding voor volwassenen, maar ook een succesvol model met bijna 30.000 volgers op Instagram. Als vrolijke en sociale flapuit is Liz single en woont ze bij haar ouders. Ze staat bekend om haar lief karakter en staat altijd klaar om de mensen om haar heen te helpen. Liz heeft ook een nieuwsgierige kant en houdt van uitdagingen. Daarnaast is ze een doorzetter en zeer sportief. Of het nu gaat om fitness, hardlopen, snowboarden, muurklimmen of inlineskaten, Liz heeft het allemaal gedaan. Ze was zelfs Limburgs kampioen acrogym.

Fun fact: haar favoriete maaltijd is een Bicky Cheese van de frituur (met extra augurk).

Jo - 50 jaar - leerkracht - Leuven

Jo is een gepassioneerde leerkracht die jongeren wil inspireren om hun dromen te volgen. Hij is burgerlijk ingenieur van opleiding, behaalde zijn doctoraat en spreekt acht talen waaronder Arabisch en Mandarijns. Naast zijn onderwijsloopbaan heeft hij ook lange tijd gewerkt als reisbegeleider. Reizen vormt zijn grootste passie; het is de zuurstof in zijn leven. Jo leeft voor avontuur en nieuwe uitdagingen, voortdurend op zoek naar Het Onbekende. Jo is getrouwd en heeft vier kinderen. Tijdens de coronapandemie heeft hij met zijn 11-jarige zoon de Pacific Crest Trail bewandeld: een tocht van 4.300 km door de Verenigde Staten, van Mexico tot Canada.

Fun fact: zijn grote droom is een reis naar de maan.

Loïc - 25 jaar - grafisch ontwerper - Gent

Loïc combineert sportiviteit en creativiteit in zijn leven. Als grafisch ontwerper kan hij zijn creatieve talenten volledig benutten, terwijl hij op het voetbalveld zijn sportieve passie beleeft. Loïc staat bekend als een vriendelijke en enthousiaste kerel, assertief en zeer sociaal. Hij geeft toe dat er weinig momenten zijn waarop hij niet weet wat te vertellen. Loïc is bereid om het spel hard te spelen: “Ik ben zeer competitief, dit kan eigenlijk zowel een goede als slechte eigenschap zijn. Up to you to decide, haha… Maar ik HAAT verliezen en zal er dus ook alles aan doen om te winnen.”

Fun fact: hij eet overal mayonaise bij.

Elise - 37 jaar - functional manager - Zoersel

Elise heeft twee zoontjes van 9 en 7. Ze wordt nerveus van stilzitten: op de bank liggen en tv-kijken zijn niets voor haar. Ze is actief bezig met diverse sporten, waaronder tennis, padel, hardlopen en surfen. Elise houdt van uitdagingen, het verleggen van grenzen en het ervaren van spanning. Haar grootste angst is op haar sterfbed te liggen en te beseffen dat ze niet intens genoeg heeft geleefd. Naast haar actieve levensstijl is Elise een levensgenieter. Ze maakt graag mooie reizen en onderneemt bijzondere uitstapjes met haar vriendinnen, zoals het maken van geitenkaas in Griekenland.

Fun fact: ze knipt de korsten van haar boterhammen met een schaar.

Marzena - 36 jaar - visual merchandiser - Betekom

In 2002 verhuisde Marzena op 15-jarige leeftijd van Polen naar België. Op haar 17e ging ze op zichzelf wonen, en nu is ze getrouwd en moeder van twee tienerdochters. Haar professionele bezigheid is als 'visual merchandiser' bij A.S. Adventure, maar haar ware passie ligt bij sport: atletiek, hardlopen, fitness, fietsen, crossfit, noem maar op. Marzena vindt zowel rust als motivatie in sport. "Er is niets beter dan flink afzien tijdens het sporten," zegt ze. Ze neemt graag de leiding en kan soms ietwat ongeduldig zijn: “Ik wil geen tijd verliezen, alles pakken wat we kunnen pakken in het leven.”

Fun fact: haar motto is “Have no fear, Marzena is here!”

Het Onbekende: elke maandag om 20u40 bij VTM en nu al beschikbaar op Streamz.

Niet voor publicatie: