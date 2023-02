Het licht gaat uit voor Groot Licht in The Masked Singer

Haast níemand had zijn naam geraden en dus was de verrassing bijzonder groot toen vrijdagavond een ex-Rode Duivel uit het pak van Groot Licht kroop in The Masked Singer. Die eer was weggelegd voor voetbalicoon Timmy Simons, die met zijn deelname ver uit zijn comfortzone trad. “Waarom ik ja heb gezegd op de vraag om mee te doen? Ik weet het nog altijd niet”, lacht hij in Behind The Mask op VTM GO. “Dat leek me een super idee en achteraf bekeken is het ook wel een super idee geweest. Dit stond met stip op de bucket list.”

Bekijk de ontmaskervideo hier:

Goud op de Tabel van Mendeljev als referentie naar zijn Gouden Schoen. Een link naar Duitsland, waar hij jarenlang woonde. De passage van Laura Lynn, want zijn dochters heten Laura en Lien. De cluefilmpjes van Groot Licht waren doorspekt met bruikbare tips die naar de ontmaskering van Timmy konden leiden. In Behind The Mask wordt zijn bijzondere traject in The Masked Singer gevolgd, van de eerste zanglessen over de geheimhouding thuis tot de paniekaanval bij de repetities.

De geheimhouding, die heeft Timmy érg letterlijk genomen. “Ik heb het aan níemand gezegd, zelfs thuis niet”, vertelt hij. “Als excuus om te oefenen heb ik ‘een nieuw programma à la Het Swingpaleis’ gebruikt waarvoor ik een aantal nummers moest repeteren. Eén van mijn dochters volgt musical en gaf me tips. Ze zal schrikken als ze ziet dat het voor The Masked Singer was.” Benieuwd naar de reactie van zijn gezin hing Timmy een cameraatje in de woonkamer toen de eerste show werd uitgezonden. Ook die beelden zijn in Behind The Mask te zien. “Daarvoor heb ik het gedaan: om die reactie te zien”, lacht hij.

Hoe spectaculair hij het pak van Groot Licht ook vond, tijdens de opnames was er één groot obstakel voor Timmy: claustrofobie. Bij de allereerste repetitie ging zijn hartslag dan ook serieus de lucht in. Het moment dat je klaar bent en naar het podium moet komen, dan verlies je alle controle. En dan sta je machteloos, want je bent afhankelijk van de mensen rondom jou. Dan sta je even te wachten op het podium en duurt een minuut zó lang. Dat was een moment van paniek. Gewoon staan wachten en je hart klopt uit je keel. Ik dacht: als dat nog lang duurt, dan haal ik het niet. Dan besef je pas waaraan je begonnen bent.”

Bekijk de performance van Timmy Simons hier:

The Masked Singer was voor Timmy één groot, uniek avontuur. “Dit was niet normaal buiten mijn comfortzone, maar ik ben zó blij dat ik het gedaan heb”, besluit hij. “De eerste keer dat je bij de crew komt om te zingen, dan doe je in je broek. Maar ik ben ongelofelijk blij en trots dat ik heb durven springen. Ik kan het iedereen aanraden: doen!"

Behind The Mask met Timmy Simons is vanaf nu te zien op VTM GO en op woensdag 22 februari om 20u35 bij VTM.

Bekijk de performance van Timmy Simons hier:

