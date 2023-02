Het kleine schilderij van Celine Van Ouytsel of het gigantische schilderij van Andy Peelman: wat scoort het best in ‘Eenmaal Andermaal’?

In een nieuwe aflevering van Eenmaal Andermaal, donderdag 8 februari om 20u35 bij VTM, schuimen twee hypercompetitieve duo’s de rommelmarkten en antiekwinkels af in Luik. Axel Daeseleire wordt vergezeld door Andy Peelman, die zelf ooit schilderijen van Rembrandt, Picasso en Warhol kocht, maar er naar eigen zeggen “de ballen” van kent. Jacques Vermeire kan rekenen op the beauty and the brains van ex-Miss België Celine Van Ouytsel.

Jacques en Celine slagen er al snel in twee objecten op de kop te tikken, Axel en Andy daarentegen hebben na twee uur nog steeds niets gevonden. Het angstzweet breekt hen uit, het wordt een race tegen de klok. Plots stoten ze op een gigantisch schilderij van de moderne kunstenaar en street artist Michaël Nicolaï. Tijdens het onderhandelen, houdt Axel zich verdacht stil. Eens buiten echter, springt hij een gat in de lucht: “Dees is ne topper he fucker! Weet gij wat dat is?!”

Intussen krijgt ook Celine iets in het vizier. Ze wordt verliefd op een klein, sierlijk schilderij met een gouden kader. Ze kan wat van de prijs afpingelen dus vaderfiguur Jacques stemt in. Kunnen ze Axel en Andy hiermee de loef afsteken?

Eenmaal Andermaal op donderdag 9 februari om 20u35 bij VTM en ook op VTM GO .

