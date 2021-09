“Het is showbizz, geen barbiekamp”: De zeven halve finalisten van Regi Academy worden klaargestoomd voor het grote werk

Hard work makes the dream work. En dat mogen de zeven halve finalisten van Regi Academy aan den lijve ondervinden. Morgen, donderdag 16 september om 21u35, worden Amber, Anna, Jasmin, Kimberly, Pauline, Wietse en Yutan klaargestoomd voor het grote werk aan de hand van workshops, zangsessies in Regi’s thuisstudio in Heusden-Zolder, tryouts en onverwachte testen. De inzet is groot, want de happy few strijden voor een felbegeerde plek in de finale van Regi Academy. En het is menens: “Het is showbizz, geen barbiekamp”, klinkt het. Samen met de VTM 2-kijkers krijgen de zeven halve finalisten ook in primeur een akoestische versie van de nieuwe single van Regi te horen, die één van hen uiteindelijk zal inzingen en samen met hem zal brengen in een nokvol Sportpaleis op zaterdag 30 oktober.

Bekijk de preview hier:

Deze zeven stemmen strijden voor een plek in de finale van Regi Academy:

Amber (23, Herenthout) - Regi : “Ze had het zelf niet zien aankomen, maar ik ben blij dat ik Amber erbij heb gehaald. Ik word instant vrolijk van haar. Hier zie ik ‘Regi sparkles’.”

Anna (20, Dilsen-Stokkem) - Regi : “Anna heeft één van de beste stemmen van de zeven. Waarmee kan ze ons nog verbazen?”

Jasmin (20, Beringen) - Regi : “Jasmin was hees tijdens de audities. Dat was bijna het einde voor haar, maar mijn wildcard heeft haar gered. Nu moet ze mijn verwachtingen wel waarmaken.”

Kimberly (29, Amsterdam) - Regi : “Kimberly heeft het meeste podiumervaring. Ze staat er gewoon. En een stem heeft ze ook nog. She’s the one to beat, for sure.”

Pauline (19, Lommel) - Regi : “Pauline heeft zeker de meest bijzondere stem van alle zeven, met een eigen ‘krakje’ erin. Echt apart, meteen kippenvel.”

Wietse (25, Genk) - Regi : “Wietse is een singer-songwriter met talent en the ladies like him. Altijd mooi meegenomen.”

Yutan (24, Temse) - Regi: “Yutan deed voor de allereerste keer in haar leven auditie, meteen voor mij en mijn team dan nog. Maar ze pakte ons direct in.”

De afleveringen van Regi Academy zijn ook te (her)bekijken op VTM GO .

Niet voor publicatie :

De foto's uit het persbericht kan je downloaden via communicatie.vtm.be

Uitgebreid fotomateriaal vind je op foto.dpgmedia.be

De bovenstaande video is over te nemen via deze embedcode:

<div style='padding-top: 56.25%; position: relative; height: 0; width: 100%;'><iframe allowfullscreen='' class='mc-embed' height='100%' mozallowfullscreen='' src='https://mychannels.video/embed/249630?automute=true&autoplay=true&pip=false&single_play=true&sticky=false' style='border: 0; position: absolute; left:0; top: 0; overflow:hidden;' webkitallowfullscreen='' width='100%'></iframe></div>