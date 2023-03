“Het is hier geen Chirokamp”: the game is on in Boer zkt Vrouw

Dina Tersago voorspelde een Boer zkt Vrouw-reeks vol emoties, en dat blijkt op zondag 12 maart niet gelogen. Niet alleen stellen koeienboer Jef en witloof-en frambozenboer Kevin enkele vrouwen teleur wanneer ze moeten kiezen wie op de boerderij mag komen logeren en wie exclusief een dag en nacht met hen mag doorbrengen. Er is ook melkveeboer Stef die de eerste kus uitdeelt. En Raphaël? Voor hem ziet het er minder rooskleurig uit wanneer jaloezie zijn eens zo goed bevriende vrouwen uit elkaar drijft en de bom barst. “Boer zkt Vrouw is geen Chirokamp”, klinkt het bij Raph. Laat het duidelijk zijn: de strijd is geopend.

De dag begint bij de hoefsmid nochtans veelbelovend. Met behulp van afbraakwerken Raphaël op de 24-uurs date, lijkt Jolyns muurtje stilaan te worden gesloopt. Wanneer Jasha en Katrijn het duo vervoegen, valt het Raphaël op dat de twee vrouwen het heel gezellig hebben gehad samen. In die mate zelfs dat hij hen eraan herinnert dat ze hier zijn voor hém, en dat hij echt op zoek is naar de ware liefde. Als de vrouwen een toekomst met hem willen, moeten ze dus een versnelling hoger schakelen: “If you want me, probeer mijn hart dan te veroveren. Het is heel fijn dat jullie zo goed overeenkomen, maar het is hier geen Chirokamp. Jullie zijn hier nog altijd voor mij, dus pak de momenten samen en probeer die vlinders op te wekken.” Raphaël verklaart hiermee echter onbedoeld zelf de strijd voor geopend. En de vrouwen die eens zo goed bevriend waren, staan opeens lijnrecht tegenover mekaar, met alle gevolgen vandien.

Op de melkveeboerderij in Lier, vallen de profetische woorden “Het is gebeurd”. Het werd gisteravond blijkbaar wel heel gezellig op de 24-uurs date van Stef (29) en Annelore. Maar wat is dat juist, “het”?

In Arendonk komen koeienboer Jefs 8 favoriete dames gepakt en gezakt toe, want zij hopen allemaal meteen op logement te mogen. “Komen jullie een hele maand ofzo?”, lacht Jef (33). Maar alle gekheid op een stokje: de geschiedenis leert ons dat sommige vrouwen na de logeerweek effectief meteen bij hun boer introkken. Tijdens een zwempartijtje vraagt Bente aan Jef hoe hij over tattoos denkt, gezien zij er een pak heeft. Blijkt echter dat de boer tattoos een afknapper vindt. Wat betekent dat voor Bentes kansen?

Niet alleen Jef, maar ook witloof- en frambozenboer Kevin (28) kiest op zondag 12 maart welke 3 vrouwen mogen blijven. Hij twijfelt echter of Nikita het boerenleven wel ziet zitten en legt haar even op de rooster. Een onverwacht emotioneel moment waarmee de boer niet goed blijf weet.

Spanning, teleurstelling, jaloezie, onzekerheid, vlinders en de eerste fysieke contacten in aflevering 4 van Boer zkt Vrouw op zondag 12 maart om 19u55 bij VTM en op VTM GO.

Bekijk hier de preview:

