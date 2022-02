“Het is gedaan, K3 stopt!” Bij Hanne, Marthe en Julia lopen de emoties hoog op in ‘Marble Mania’

Van jong tot oud: knikkeren is een spel dat iedereen kent. De knikkerhype is bovendien weer helemaal terug. ‘Marble Mania’ tilt op zaterdag 12 februari om 20u25 bij VTM het knikkeren naar het allerhoogste niveau. In het Marble Mania-stadion krijgen Hanne, Marthe en Julia van K3 de eer om het knikkerseizoen te openen onder leiding van host Kürt Rogiers en commentator Kamal Kharmach. Elk K3’tje krijgt haar eigen kleur en bijhorende supporterstribune en toont haar meest behendige én competitieve kant. Schuilt er in Marthe een waar werptalent? Verrast Hanne met haar precisiekunsten? Of gaat team rood aka Julia aan de haal met de overwinning? Eén ding is zeker: tijdens de rondes gaat het er bikkelhard aan toe. “Het is gedaan, K3 stopt!”, roept Julia uit wanneer Marthe haar knikkers wegslaat.

Bekijk hier de preview:

De bekende Vlamingen wagen zich aan negen rondes waarbij vier behendigheidsspellen en vier geluksspellen elkaar afwisselen. Daarna volgt de uiteindelijke grote finaleronde. Bij de behendigheidsbanen draait het om motoriek, timing en behendigheid. De eerste worpen verlopen nog wat onwennig, maar tijdens het penaltyschieten en bowlen maken de K3’tjes een heuse comeback. Bij de sensationele geluksbanen gaat het dan weer om snelheid, zwaartekracht en vooral heel veel geluk. Tijdens het eerste geluksspel komt het competitiebeestje bij de meiden naar boven. Met behulp van slimme valkuilen wordt het al snel enorm spannend. “Wel Julia, welkom in België, hier zijn er putten in de weg”, becommentarieert Kamal de spectaculaire race.

De jungle is een prachtige geluksbaan waar de knikkers zich al zigzaggend een weg banen doorheen het oerwoud, over hangbruggen en langs wilde gevaarlijke dieren. Wie komt er als eerste ongedeerd uit de broesse? En wie finisht als eerste op de koude wintersport-geluksbaan en het tot de verbeelding sprekende lunapark? Wie mag zich na de zenuwslopende finale dé absolute knikkerkampioen van K3 noemen? Dat zien de kijkers op zaterdag 12 februari om 20u25 bij VTM in de eerste aflevering van ‘Marble Mania’.

‘Marble Mania’, zaterdag 12 februari om 20u25 bij VTM en ook op VTM GO .

Niet voor publicatie:

De foto’s uit het persbericht kan je downloaden via communicatie.vtm.be . Uitgebreid fotomateriaal vind je op foto.dpgmedia.be .

Bovenstaande video is over te nemen via deze embedcode: <div style='padding-top: 56.25%; position: relative; height: 0; width: 100%;'><iframe allowfullscreen='' class='mc-embed' height='100%' mozallowfullscreen='' src='https://mychannels.video/embed/281620?automute=false&autoplay=false&pip=false&single_play=true&sticky=false' style='border: 0; position: absolute; left:0; top: 0; overflow:hidden;' webkitallowfullscreen='' width='100%'></iframe></div>