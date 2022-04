Het hart of het verstand volgen? Er worden moeilijke knopen doorgehakt in ‘Boer zkt Vrouw’

In de aflevering van zondag 1 mei mogen de twee dames van Kim een date voor hem organiseren. Ginny bijt de spits af. Zij is hoefsmid en laat Kim een stukje van haar leefwereld zien. Tijdens een paardenrit is het voor Kim het ideale moment om te polsen naar Ginny’s gevoelens, want: “Het gevoel dat ik nu voor Ginny heb, met mijn verstand, is zo goed als perfect. Maar het verschil met Emi is dat ik voor haar meer aantrekkingskracht voel.”

Bekijk de preview hier:

Emi is niet van plan om zich zomaar gewonnen te geven. Ze organiseert een romantisch diner… in de hangar… met worst en stoemp. Maar dat is niet alles: ze laat ook een dansleraar komen die hen de eerste stapjes van de salsa aanleert. De vibe tussen hen beiden zit goed. Dat wordt dus nog een moeilijke beslissing voor Kim…

Ook in Vleteren moet een keuze gemaakt worden, want drie is teveel. Dina wil graag weten hoe de afgelopen dagen verlopen zijn. “Heel intens en nogal heftig. Maar Cyriel is een man, een boer, een West-Vlaming: over zijn gevoelens zijn we niets te weten gekomen”, klinkt het unaniem. Vooral Laura voelde heel weinig interesse en empathie vanwege Cyriel. Zij hakt dan ook zelf de knoop door en beslist de boerderij te verlaten.

Voor de individuele date neemt Els Cyriel mee voor een intieme activiteit waar het fijnere handwerk voor nodig is: pottenbakken. En de beroemde scène uit de film ‘Ghost’ mag daar natuurlijk niet bij ontbreken. Chloë kiest voor een sportieve date met Cyriel en gaat met hem fietsen. Net als Els, heeft ook zij geen idee waar ze staat. Cyriel was de afgelopen tijd erg gesloten en dat maakt het heel verwarrend voor beide meisjes.

In Lommel worstelt Elien al enkele dagen met zichzelf. Ze kan maar niet beslissen met wie ze verder wil: Stijn, Lorenz of Dries. Haar droom is om een partner te vinden die straks zal meestappen in het bedrijf, maar is dat ook waar haar hart naar verlangt? De knoop moet hoe dan ook doorgehakt worden en Dina wil weten hoe ze haar keuze gemaakt heeft. “Ik heb gedacht aan wie ik het liefste zou vastpakken of een kus geven. Dat is wat de doorslag heeft gegeven: diegene bij wie ik het minste gevoel heb, die ga ik naar huis sturen”, antwoordt Elien.

Amber heeft William meegenomen naar de kermis voor wat fun met hun tweetjes. “A match made in heaven”, verwoordt Amber hun momentje samen.

​Ook Titjana heeft een plan om William te strikken: ze nodigt hem uit in zijn eigen bar om cocktails te maken. Titjana neemt de touwtjes in handen en het is aan William om haar blindelings te vertrouwen. Maar ze blijft moeilijk te doorgronden. Zal dit zijn beslissing beïnvloeden?

Garry en Els zijn op romantische trip in Cadzand. Ze brengen hun eerste nacht samen door en een verliefde Garry verrast haar met een ontbijt op bed. Beiden hebben in het verleden al heel wat meegemaakt, maar de toekomst lacht hen inmiddels toe.

Boer zkt Vrouw op zondag 1 mei om 19u55 bij VTM en ook op VTM GO .