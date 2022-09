‘Het Grote Gelddebat’ zoekt met heel Vlaanderen naar antwoorden in financieel onzekere tijden

In een jaar tijd is het leven bijna 10 procent duurder geworden, de energieprijzen swingen de pan uit en de Vlaming maakt zich grote zorgen. Wordt de energiefactuur deze winter écht onbetaalbaar? Zal ik de schoolfacturen nog kunnen betalen? En zal de overheid bijspringen of moet ik zelf mijn plan trekken? In ‘Het Grote Gelddebat’, op maandag 5 september om 22u05 bij VTM, gaat VTM NIEUWS met Stef Wauters en Birgit Herteleer op zoek naar antwoorden. Stef en Birgit presenteren live vanuit Antwerpen, waar ze toppolitici, experten en gewone Vlamingen ontvangen. Iedereen krijgt een stem in het interactieve debat: kijkers kunnen vragen stellen in de studio en de kijkers thuis kunnen live reageren en hun mening geven via de HLN-app.

Stef Wauters: “Elke dag krijgen we bij VTM NIEUWS talloze vragen van ongeruste kijkers. We willen hen een stem geven en op zoek gaan naar antwoorden. Dat doen we met onze eigen geldexpert Paul D’Hoore en met experten uit het veld. En we vragen ook toppolitici zoals premier Alexander De Croo en partijvoorzitters Bart De Wever en Conner Rousseau naar hun oplossingen.”

Birgit Herteleer: “Voor het eerst in Vlaanderen zal echt iedereen live zijn mening kunnen geven tijdens een rechtstreeks televisiedebat. Daarvoor is een unieke tool ontwikkeld voor hln.be en de app van HLN. De resultaten zullen realtime het programma mee richting geven.”

Het Grote Gelddebat geeft meteen de aftrap van ‘September - Geldmaand’ bij VTM NIEUWS en Het Laatste Nieuws. De hele maand lang zullen experten de Vlaming bijstaan met concrete tips en nieuwe inzichten.

