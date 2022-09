Het grootste trouwfeest van Vlaanderen barst los in ‘Blind Getrouwd’

Op maandag 19 september komen de 4 koppels samen in feestzaal De Koolputten in Waasmunster. Daar vieren ze hun huwelijksfeest en dat doen ze, voor het eerst in de geschiedenis van Blind Getrouwd, samen. De eerste twee afleveringen haalden intussen gemiddeld 762 000 kijkers, goed voor een marktaandeel van 31,4%*.

Na de obligate fotoshoots wacht Ingeborg ondertussen vol spanning op de pasgehuwde koppels. “Mijn rol is een beetje de gastvrouw zijn. Ik ga iedereen welkom heten, hen geruststellen, en er gewoon zijn voor iedereen. Ik vind het heerlijk en ben de grootste supporter van hen allen!” vertelt ze enthousiast.

Ze wil weten hoe de eerste bewogen dag verlopen is. Lien wil met Joren rustig zien hoe het evolueert: “We hebben nog geen grote gevoelens, dat moet ook niet, maar we gaan elkaar beter leren kennen. Geen druk leggen en ons amuseren, sowieso!” Brecht en Dziubi voelen al wel een duidelijke connectie. “Het is zó een stresserende periode geweest naar dit moment. De spanning bouwde op en die eerste knuffel deed dan zoveel deugd!”, zegt Brecht.

Bekijk hier een preview uit de aflevering:

Voor de koppels de dag écht gaan afsluiten is het nog even alle remmen en benen los op en naast de dansvloer en daar horen ook de individuele openingsdansen bij. De meisjes en Dziubi hadden op voorhand de nummers gekozen en dat bleef tot de eerste noten een verrassing voor hun wederhelften.

Na een mooie maar bijzonder vermoeiende dag vertrekken de koppels naar hun B&B. Na een korte huwelijksnacht worden de pasgehuwden voor de eerste keer wakker naast elkaar. Straks vertrekken ze op huwelijksreis. Het voorzichtig aftasten kan nu écht beginnen…

‘Blind Getrouwd’ op 19 september om 20u40 bij VTM en ook op VTM GO .