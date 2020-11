Het geduld van agent Yann wordt op de proef gesteld: “U bent het aan het uithangen”

Gemiddeld 732.000 kijkers (live+uitgesteld) volgden vorige week samen met Luk Alloo in het spoor van de wegpolitie. In de nieuwe aflevering van Alloo bij de Wegpolitie op donderdag 19 november om 21.50 wordt het geduld van agent Yann stevig op de proef gesteld. De bestelwagen van een Nederlandse man is overladen en de chauffeur doet lastig. Hij rijdt bewust tegen amper 40 km/u achter de politiewagen aan en wordt daarvoor berispt. “U bent het aan het uithangen”, zegt agent Yann scherp. “Toen we u volgden reed u 94 km/u, nu hebt u én geen gordel aan én u rijdt bewust aan 40 km/u waar u verplicht bent om minimum 70 km/u te rijden. Dit kan niet. U rijdt normaal of ik slinger u nog eens op de bon.”

Alloo bij de Wegpolitie wordt ook heel even Alloo in de Nacht wanneer Luk de agenten volgt die ‘s nachts over de wegen waken. Een chauffeur wordt om 03.30 uur uit het verkeer geplukt. “U heeft geen geldig rijbewijs. U bent leerling chauffeur. U mag niet met een passagier rijden. De rit stopt hier”, zegt agent Gino.

Een Wit-Russische trucker rijdt te dicht op de voorliggers. “Dat is de reden van veel kettingbotsingen”, geeft Yann mee. “Als de eerste vrachtwagen moet stoppen, hebben de tweede en derde niet voldoende remafstand. En dan heb je drama’s. Dat is 116 euro, elke vrachtwagen moet 50 meter tussen de voorligger laten.”

Chauffeur Dave moet zijn wagen achterlaten op de politiepost omdat hij verschillende rijverboden negeert. Dave is teneergeslagen en reageert emotioneel: “Dan stop ik ook met werken”.

