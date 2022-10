Het Gala van de Kristallen Fiets bekroont het Vlaamse wielerwonderjaar

BELGA

België beleeft een wonderjaar als wielerland. Op woensdag 12 oktober bekroont Het Laatste Nieuws in het bijzijn van de Belgische wielertop de glansprestaties van onze Vlaamse wielerwonders tijdens het Gala van de Kristallen Fiets. Ook wielerfanaten kunnen de uitreiking van dé wieleronderscheiding, die dit jaar gewichtiger wordt dan ooit, van thuis uit bijwonen: VTM zendt het gala met de uitreiking van de 31ste Kristallen Fiets voor het eerst live uit.

Er valt dan ook heel wat te vieren. In de lange geschiedenis van de belangrijkste Vlaamse wieleronderscheiding beleefde het Belgische wielrennen nooit hoogdagen als afgelopen jaar. Wout Van Aert reed een ijzersterk seizoen met winst in de Omloop en de E3-prijs. Als gigantische kers op de taart haalde hij de groene trui binnen in de Tour, met een historisch ruime voorsprong. Bovendien speelde hij ook nog eens een sleutelrol in de eindwinst van zijn ploegmaat Vingegaard. Lotte Kopecky brak dit seizoen dan weer helemaal door bij de vrouwen, met winst in de Ronde van Vlaanderen, twee keer EK-goud op de piste en zilver op het WK op de weg. En met Remco Evenepoel heeft ons land opnieuw een kampioen die zijn voet kan zetten naast wielerlegendes uit het verleden. Winst in én een klassiek monument, én een grote ronde én op het WK: het is een unieke prestatie.

Met de Ronde Van Lombardije, op 8 oktober, wordt een officieel punt gezet achter het internationale wielerseizoen. VTM en HLN en bekronen het wielerjaar vlak daarna, op woensdag 12 oktober, in het bijzijn van de crème de la crème van de Belgische wielerwereld. Het gala en de live uitzending bij VTM gaan om 21u50 van start, na Beste Kijkers.

Niet voor publicatie :

De foto’s uit het persbericht kan je downloaden via communicatie.vtm.be of foto.dpgmedia.be.