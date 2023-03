Het feestje is afgelopen voor Soaperstar in The Masked Singer

The Masked Singer verliest vanavond haar grootste diva. Na een straffe face-off tegen Mummie was het helaas de beurt aan Soaperstar om haar masker met het bekende zeeppompje af te zetten. Achter het masker zat geen Julie Vermeire of Eline De Munck, maar wel Kat Kerkhofs. Een bijzonder grote verrassing voor speurders Kevin Janssens, Tine Embrechts en Andy Peelman. Maar voorál voor mystery speurder Nina Derwael, die Kat als danscompagnon wel erg goed kent. “Ik vond het leuk dat de speurders 0,0 keer mijn naam zeiden”, aldus Kat. “Iedereen was naar zangeressen aan het zoeken. Dan is het leuk om beloond te worden voor je harde werk.”

Bekijk de ontmaskervideo hier:

En hard werk was het zeker voor Kat. In Behind The Mask op VTM GO neemt ze de camera mee met zoontje Ciro op de arm in Istanbul, tijdens alle voorbereidingen in België én backstage tijdens de opnames. Daarin wordt duidelijk dat het pak van Soaperstar niet altijd een cadeau was. “Je moet je inbeelden: de ergste sportles ooit in je leven maal tien en dan heb je Soaperstar”, lacht Kat. “Van zodra ik het hoofd aandeed voelde ik meteen dat ik geen adem kreeg. Zelfs als ik gewoon sprak moest ik naar adem happen. Maar je hebt geen referentiepunt, dus je weet niet: is dit normaal, is dit te veel? Ik had schrik, was onzeker en super gefrustreerd. Dan denk je: ik moet hier iets op vinden want zo komt die eerste show nooit goed. Toen heb ik een love and hate relationship gekregen met Soapy.”

Dat Kat ooit op een podium zou staan stond in de sterren geschreven. “Toen ik jong was dacht ik echt dat ik een superster zou worden. Met de haarborstel elke dag optredens geven voor de spiegel, dansjes maken, clips opnemen met mijn zus… Toen ik Soaperstar ontmoette bracht me dat terug naar mijn jeugd.” Zangervaring had Kat niet. “Mijn stembanden zijn niet in orde”, getuigt ze. “Ik word snel hees en kan mijn stem verliezen. Blijkbaar sluiten mijn stembanden niet goed door littekenweefsel. Ik moest een zware ingreep doen, maar toen kwam corona en ondertussen sta ik hier… ”

De geheimhouding was zowel voor Kat als voor Dries superspannend. “Meedoen met The Masked Singer is alsof je voor de CIA werkt”, vertelt ze daarover. “Alles is zo super goed uitgedacht. Ook voor Dries werkte die geheimhouding aanstekelijk. Als hij Facetimede en we babbelden erover zei hij de hele tijd: ‘Shttt, mensen gaan het horen!’ Hij had daar keiveel schrik van.” Kat blikt trots terug op een zot avontuur. “Ik blij dat ik heb meegedaan en dat ik Soaperstar mocht zijn. Ik heb nu zelf een kindje gekregen, maar ik voelde dat ik terug zelf een kindje was. Het was leuk om terug die rol te hebben.”

Bekijk de performance van Kat Kerkhofs hier:

Behind The Mask met Kat Kerkhofs is vanaf nu te zien op VTM GO en op woensdag 8 maart om 20u35 bij VTM.

Ga op de foto met de Masked Singers dankzij JEZ!

In de show van vanavond had Jens Dendoncker nog een leuke verrassing voor alle kijkers. Hij lanceerde immers een grote actie ten voordele van JEZ!. Ben jij een fan van het eerste uur van The Masked Singer én wil jij wel eens een foto scoren met enkele van onze The Masked Singers? Dan hebben we goed nieuws voor jou! The Masked Singer organiseert op zaterdag 8 april een event exclusief voor deze SMS-actie en volledig ten voordele van JEZ!. SMS tussen vrijdag 3 en vrijdag 31 maart 2023 TMS naar 4666. Elke SMS kost je €1 en die gaat integraal naar het JEZ!- fonds. Wekelijks worden er 25 gezinstickets weggegeven voor het exclusief event van The Masked Singer. Heb jij een SMS gestuurd? Dan zou het dus zomaar kunnen dat jij daar binnenkort jouw favoriete The Masked Singers tegen het lijf loopt!

