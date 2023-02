Het exclusieve verhaal van Tony, die vrijwillig mee ging strijden, in ‘VTM NIEUWS: 1 Jaar Oorlog in Oekraïne: met een Vlaming aan het front’

24 februari is het exact één jaar geleden dat Rusland Oekraïne binnenviel. Het startschot voor de grootste oorlog in Europa sinds de Tweede Wereldoorlog, met in het midden van al dat strijdgewoel ook een Vlaming, de 34-jarige Tony Neukermans uit Denderhoutem. Tony zag in februari 2022 vanuit België de gruwelbeelden van de oorlog in Oekraïne en besloot om te gaan helpen in de strijd. Hij gaf zijn job als beveiligingsagent op, maakte zijn appartement leeg en nam afscheid van zijn ouders. De VTM NIEUWS-special ‘1 Jaar Oorlog in Oekraïne: met een Vlaming aan het front’ op donderdag 23 februari om 21u45 bij VTM, brengt het unieke verhaal van Tony met behulp van beelden die hij zelf maakte.

Tony Neukermans: “Toen ik de beelden zag van vrouwen en jonge kinderen die werden doodgeschoten en mensen die op de vlucht waren, heb ik besloten om naar Oekraïne te trekken om die mensen te helpen. Op mijn vrije dag ben ik naar de Oekraïense ambassade in Brussel gegaan om te bespreken hoe ik kon helpen. Eenmaal ik goedkeuring had om te gaan, heb ik mijn job als bewakingsagent stopgezet, verkocht ik mijn wagen en bracht ik alle betalingen die ik nog moest doen in orde. En toen vertrok ik.”

Zonder enige voorbereiding en zonder legerervaring trok Tony Neukermans vorig jaar met de FlixBus naar Oekraïne. Bij aankomst sloot hij zich aan bij het internationale legioen en samen met vrijwilligers van over de hele wereld werd hij klaargestoomd om te gaan vechten aan het front. In tussentijd wachtten zijn ouders thuis in angst af. Elke dag waren ze bang een bericht te krijgen dat hun zoon er niet meer is. De keuze van Tony om vrijwillig naar de oorlog te trekken, kunnen zij dan ook maar moeilijk begrijpen, vertellen ze aan Luc Haekens, die de reportage ‘1 Jaar Oorlog in Oekraïne: met een Vlaming aan het front’ maakte in opdracht van VTM NIEUWS.

Uiteraard zoekt Haekens ook Tony zelf op. Die is intussen verhuisd naar de Amerikaanse staat Idaho, waar hij bij één van z’n Amerikaanse strijdmakkers uit het legioen woont. Met behulp van de beelden die hij maakte, vertelt Tony over de ervaringen die hem getekend hebben voor het leven. Na de bevrijding van de stad Cherson verliet hij Oekraïne door het teveel aan gruwel waarin hij ook een goede vriend verloor. Met vallen en opstaan bouwt Tony nu een nieuw leven op in Amerika.

‘VTM NIEUWS: 1 Jaar Oorlog in Oekraïne: met een Vlaming aan het front’, op donderdag 23 februari om 21u45 bij VTM en op VTM GO.

Bekijk hier de trailer:

Niet voor publicatie: