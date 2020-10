Het einde van een onvergetelijke stage, ook voor jarige Bart Kaëll: “Ik weet nu wat zorgen écht voor iemand betekent”

Morgen, woensdag 28 oktober om 20.40 bij VTM, geven Julie Van den Steen, Bart Kaëll, Niels Albert, Sean Dhondt en Laura Tesoro voor de laatste keer het beste van zichzelf in Een echte Job. Voor Bart is zijn laatste stagedag dubbel zo speciaal want hij blaast 60 kaarsjes uit. Een moment dat zijn collega’s van de dienst niet ongemerkt voorbij laten gaan… En ook Bart heeft nog een verrassing in petto: “Ik heb voor iedereen een klein souvenirtje meegebracht en in het bijzonder voor mijn mentor Sara. Dankzij jou weet ik nu wat zorgen écht voor iemand betekent.”

Julie sluit haar laatste dag in het ziekenhuis speciaal af: met een bevalling. “Ik ga dit onthouden voor de rest van mijn leven. De titel van het programma klopt écht: het is een échte job. Gelukkig zijn er mensen die dit met hart en ziel doen.” En ook Laura blikt terug op de afgelopen weken: “Je betekent elke dag iets voor die mensen. Je ziet iemand opfleuren nadat je iets hebt gedaan en dat is super dankbaar. Als ik kon, zou ik zelfs willen blijven en dit één of twee keer in de week doen naast mijn tv- en muziekwerk. Ik vond het echt een zalige job!”

Sean ontfermt zich in Pulderbos over Bahmariam, een 2-jarig meisje met een hersenletsel. En zij is niet de enige patiënt die hem de afgelopen weken heeft weten raken: “Mijn hart is een paar keer echt gebroken geweest maar heel vaak heb ik gezien wat een effect het kan hebben om er te zijn voor anderen en dat gevoel overstemt alles.” Niels doet op zijn beurt dan weer een effort op zijn laatste dag en is voor de allereerste keer op tijd. Hij neemt afscheid van Fatima, die hij aan het begin van zijn stage leerde kennen en waarbij hij sindsdien elke dag langsging. “Ik ga het hier nog missen, vooral het idee dat je een meerwaarde bent geweest en iets hebt kunnen doen.”

