Het Duits van Sam Gooris is even hilarisch als dat van zijn schoonvader Jean-Marie

In Expeditie Gooris trekt het sympathiekste gezin van Vlaanderen voor het eerst samen de wereld in. Sam, Kelly, Shania en Kenji gaan vanaf vanavond om 21u45 bij VTM 2 op roadtrip doorheen Europa. Eerste stop: München. Kelly kent de stad heel goed, ze heeft er bijna 7 jaar gewoond toen haar vader Jean-Marie er keeper was bij Bayern-München.

Het gezin dineert in het restaurant waar papa/opa Jean-Marie steeds ging eten en Kenji bestelt er het lievelingsgerecht van zijn grootvader. Wat blijkt? “Ik denk: oké, een sterrenrestaurant met de chef-kok van Bayern-München! Opa gaat er eten en wat bestelt hij? Een schnitzel met frieten en confituur en een goeie kwak mayonaise erbij!” klinkt het vol ongeloof. Dat het Duits van Sam even abominabel is als dat van zijn schoonvader zorgt voor algemene hilariteit aan tafel.

Bekijk de preview:

Van het Duitse München gaat het naar het Oostenrijkse Salzburg. Kelly en Shania genieten van het kuieren door de steegjes en over pleinen, maar Sam heeft het warm en vooral: grote dorst... Derde stop: een glamping in Slovenië. Een luxueuze tent, jacuzzi, massage, plons in de zwemvijver: het gezin geniet. De 44ste verjaardag van Kelly wordt gevierd en ‘s anderendaags staat een rafting op het programma. Voor Kelly en Shania gaat het erg vlotjes maar Sam slikt een hele zwerm muggen in… met het nodige kokhalzen als resultaat.

Expeditie Gooris vanaf vanavond om 21u45 bij VTM 2 en ook op VTM GO.