Het blijft niet bij een likje verf… Verandert de guesthouse van Kathleen Aerts in een droom of een nachtmerrie?

In het eerste seizoen van ‘Villa Zuid-Afrika’ zag de kijker dat Kathleen Aerts en haar man Steven na een pittige zoektocht de trotse eigenaars werden van hun eigen guesthouse in Zuid-Afrika. Deze doopten ze de ‘Droom Guesthouse’ en in al hun enthousiasme verkondigden Kathleen en Steven dat ze binnen een maand de eerste gasten wilden ontvangen. Maar in het tweede seizoen, vanaf 15 maart om 21u35 bij VTM 2, donderen de twee al snel van hun wolk. Voor het bouwvallige gastenverblijf een droomplek genoemd kan worden moet deze namelijk stevig onder handen genomen worden. Haalt het gezin van Kathleen de race tegen de klok of moeten de eerste gasten onder de blote Zuid-Afrikaanse hemel slapen?

Kathleen Aerts: “We hebben ons oog laten vallen op een prachtig gastenverblijf waarmee we meteen een klik voelden. Initieel dacht ik dat we er met een likje verf en wat nieuwe meubels wel zouden komen maar guess what… (lacht). Eens je begint te breken, stopt het niet en al snel kwamen we in serieuze verbouwingen terecht. Ons domein was op een gegeven moment precies het containerpark van Zuid-Afrika (lacht). Je maakt serieuze kosten, de boekingen lopen binnen en ondertussen komt de deadline voor de opening dichterbij. Het ging van kwaad naar erger, de kijker krijgt het allemaal te zien…”

Het gezin wordt gevolgd vanaf de start van het nieuwe hoofdstuk van hun Zuid-Afrikaanse avontuur: dat van de renovatiewerken. Niet alleen het gastenverblijf zelf maar ook het domein errond ondergaan een stevige metamorfose. Al snel ontdekken Kathleen en haar gezin dat verbouwingen zelden volgens plan lopen, ook niet in Zuid-Afrika. Ze trotseren de ene tegenslag na de andere en komen in een race tegen de klok terecht vol spanning, emoties, financiële uitdagingen maar gelukkig ook heel veel leuke familiemomenten. En dat verbouwingen een relatietest zijn, daar kunnen Kathleen en Steven nu ook van meespreken...

Bekijk hier de trailer:

