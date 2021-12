Herman Brusselmans, Véronique De Kock en Marc Van Ranst halen acteerkunsten boven in 'De Buurtpolitie VIPS'

De Buurtpolitie keert terug en deze keer wordt het ‘een specialleke’. In Echte Verhalen: De Buurtpolitie VIPS, vanaf 10 januari iedere weekdag op het scherm, passeert heel wat bekend volk langs het beroemdste politiekantoor van het land.

Naast straffe cases die de fans gewoon zijn van De Buurtpolitie, zullen ook heel wat cases rond een bekende Vlaming draaien. Een BV die gestalkt wordt, een gestolen script of een bekend gezicht dat door De Buurtpolitie gered wordt van vergiftiging. In iedere aflevering zal een gastrol weggelegd zijn voor een bekende Vlaming. Daarbij spelen de BV’s telkens… zichzelf. Onder meer viroloog Marc Van Ranst, presentatrice en ex-miss België Véronique De Kock en schrijver Herman Brusselmans maken een opvallend acteerdebuut. Loes Van den Heuvel, alias Carmen van F.C. De Kampioenen, zal doorheen heel het seizoen te zien zijn in de rol van burgemeester.

Niet enkel bekende koppen in deze speciale editie van De Buurtpolitie, maar ook een oude bekende. Nadat actrice Nicoline Hummel in seizoen 9 tijdelijk afscheid nam van de populaire reeks, verschijnt ze opnieuw op het kleine scherm in de gedaante van hoofdinspecteur Tineke Schillebeeckx.

De kijker zal ook kennismaken met twee nieuwe krachten in het korps. Mathias Daneels vervoegt de vaste cast als Huge De Bolle, die deel uitmaakt van de computer crime unit. Ook Jean-Romy Manzila geeft gestalte aan een nieuw personage en kruipt in de huid van inspecteur Indy Nzeza.

Mathias Daneels speelt Huge De Bolle

Jean-Romy Manzila speelt Indy Nzeza

Koen Baetens, gespeeld door Andy Peelman, hangt zijn dienstwapen dan weer spreekwoordelijk aan de haak. Andy Peelman neemt in De Buurtpolitie VIPS op bijzondere wijze afscheid van de reeks.

Commissaris Berckmans (Willy Herremans) kan gelukkig op heel wat vaste leden van het team blijven rekenen. Rechercheurs Brigitte (Ilse La Monaca) en Eric (Manoe Frateur) en inspecteurs Louise (Liandra Sadzo), Emma (Lisa Gerlo), Vince (Dempsey Hendrickx) en Patrick (Eric Peeters) maken ook in deze editie deel uit van het korps.

Leuk weetje: An Swartenbroekx schreef mee aan de scenario’s van de scripted realityreeks. De personages had ze alvast goed in de vingers: ook het verhaal van ‘De Grote Geldroof’, de eerste film van De Buurtpolitie, is van haar hand.

Echte verhalen: De Buurtpolitie VIPS, vanaf maandag 10 januari iedere weekdag om 18u20 bij VTM en ook op VTM GO .

