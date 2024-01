Helden van Hier volgt spannende interventies van Aalsterse politie-inspecteurs, onder wie ook een bekend gezicht

Een klopjacht in het stadscentrum, een verhoor na een inbraak en een inval met getrokken wapen. Helden van Hier: Politie Aalst neemt de kijker vanaf morgen, 10 januari, elke woensdagavond mee naar het hart van het politiewerk in Aalst. In een stad die doordrenkt is van geschiedenis, dynamiek en carnaval heerst er helaas ook heel wat criminaliteit. De landelijke deelgemeenten zijn in de wintermaanden een ideaal doelwit voor inbrekers en kleine drugsbendes waaien vanuit de grootsteden Brussel en Gent over om hun kans te grijpen in de bloeiende stad. Aan het politiekorps de uitdagende taak om de veiligheid van elke burger te garanderen.

In de eerste aflevering volgt de kijker het politiewerk van verschillende inspecteurs, onder wie ook een bekend gezicht. Maithé Rivera, de vriendin van Sean Dhondt die al twee jaar werkzaam is als inspecteur bij het politiekorps Aalst, geeft een inkijk in haar job. Samen met haar collega Ken moet ze uitrukken voor een botsing op een rondpunt. De betrokkenen komen niet overeen en hebben hulp nodig bij het invullen van de papieren. “Dat vraagt best veel werk. Je moet zowel een adem- als speekseltest afnemen”, legt Maithé uit. “En mensen die nog niet vaak betrokken zijn geweest bij een ongeval, hebben wel nood aan de uitleg.”

Bekijk hier de preview:

Collega’s Simon en Lauranne krijgen een verontrustende melding van een man die geen teken van leven geeft. Zijn schoonzoon kan het appartement niet betreden en maakt zich zorgen. “We zijn altijd heel gehaast bij dergelijke interventies, omdat we geen tijd kunnen verliezen”, vertelt inspecteur Lauranne. “Als de sleutel langs de binnenkant van de deur zit, gaan we van het ergste uit. Dan is die persoon waarschijnlijk overleden of in nood.”

