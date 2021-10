Helden van Hier: Politie Oostende brengt eerbetoon aan overleden motorrijder Nick Campe

Op maandag 4 oktober kwam eerste inspecteur en motard Nick Campe om het leven tijdens een trainingsrit. Sinds 2004 werkte Nick bij de lokale politie van Oostende, waar hij de laatste jaren hoofdtrainer van de motorrijders was. Het plotse verlies van een zeer gewaardeerde collega komt hard aan binnen het korps.

In de aflevering van woensdag 13 oktober om 20u35 bij VTM zien we eerste inspecteur Nick aan het werk tijdens de opleiding van twee Oostendse motorrijders ‘kleine’ Tibo en ‘gewoon’ Thibaut. De opleiding duurt vier weken en op het einde volgt een examen. De twee cursisten moeten in het begin vooral veel vertrouwen tanken. Vertrouwen in hun motor en vertrouwen in hun eigen kunnen. Thibaut -al sinds 2015 een fervent motorrijder in zijn vrije tijd- is speciaal van politiezone veranderd om deze job te kunnen doen: "Als ik iets wil dan ga ik ervoor. Het is zeker een droom die ik wil realiseren om van mijn hobby mijn beroep te maken."

Inspecteurs Lisa en Thibaut worden opgeroepen voor een vechtpartij met een mes en een gewonde. De dader is gevlucht in een appartementsblok. "Het is belangrijk dat we de dader zo snel mogelijk kunnen oppakken, maar zeker ook zo veilig mogelijk. Waar is het wapen dat gebruikt is? En belangrijker, gaat de dader dat wapen niet tegen ons gebruiken?", vertelt Thibaut. Jongere collega Lisa voelt de adrenaline door haar lijf stromen: "Dit zijn eigenlijk de plezantste opdrachten om te doen, de actie, de spanning. Wij gaan er naartoe terwijl andere mensen er misschien eerder een stap achteruit voor gaan zetten."

Bekijk hier de preview uit de aflevering:

