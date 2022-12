‘Helden van Hier: Op Interventie’: de personen achter het blauwe uniform tijdens zenuwslopende uitdagingen

Vanaf morgen neemt ‘Helden van Hier: Op Interventie’ de kijker elke woensdagavond om 20u35 mee in het werk van politiezone VLAS, in Kortrijk, Kuurne en Lendelede. Van een wilde achtervolging en een ontsnapte patiënt tot een gewapende overval en verkeersagressie. Tussen de actie en zenuwslopende uitdagingen door zorgen spontane en warme gesprekken voor de nodige ontlading.

In de eerste aflevering op woensdag 28 september worden inspecteurs Stacey en Jiri opgeroepen voor een geval van verkeersagressie. Na een opzettelijke botsing stapt de dader uit zijn auto om de andere bestuurder klappen uit de delen. “Verkeersagressie komt steeds meer voor”, vertelt inspecteur Jiri. “Er is meer volk op de weg en mensen zijn vaak gestresst. Als er dan iemand voor of achter je een verkeerde beweging doet naar jouw inschatting, kan het snel mislopen.”

Daarnaast ontfermen ze zich over een oude vrouw die is weggelopen uit het ziekenhuis. Ze treffen de verwarde dame in een bushokje. Het infuus steekt nog in haar hand. “Het duurde zo lang”, klinkt het bij de vrouw. Ze brengen haar terug naar het ziekenhuis waar het even emotioneel lijkt te worden.

Collega-inspecteurs Marco en Justine worden opgeroepen voor een vechtpartij in de Burgemeester Reynaertstraat aka ‘'t Straatje’. Een jonge gast is er aangevallen door 14 personen en zijn iPhone werd gestolen. “Het is de grootste uitgaansbuurt hier in de streek en dat brengt veel mensen samen”, zegt Eerste inspecteur Marco. “Vanaf de moment dat ze wat alcohol binnen hebben, is een duw, blik of woord genoeg om een vechtpartij te doen ontstaan.”

De kijker ontdekt het werk en de personen achter het blauwe uniform van politiezone VLAS vanaf morgen, 28 december elke woensdagavond om 20u35 bij VTM.

