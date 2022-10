‘Helden van Hier: De MUG’: spannende en emotionele interventies bij de spoeddienst van het AZ Sint-Lucas

Vanaf morgen neemt ‘Helden van Hier: De MUG’ de VTM-kijker weer mee achter de schermen van het AZ Sint-Lucas in Gent: een hartinfarct in de supermarkt, een brommer die overkop gaat, een sportongeval tijdens een voetbalmatch… De adrenaline van artsen, ambulanciers en verplegers tijdens hun levensreddende job is voelbaar tot in de huiskamer.

In de eerste aflevering worden de hulpverleners in ‘Helden van Hier: De MUG’ meteen opgeschrikt door een spannende interventie. Een patiënt met een hartstilstand wordt op een brancard het ziekenhuis binnengebracht. “Je hebt niet de luxe om te wachten of twijfelen”, zegt verpleegkundige Laura. “Op een fractie van een seconde moet je inschatten wat er aan de hand is”, vult spoedarts Nicolas aan.

Ondertussen worden spoedarts Philippe en verpleegkundige Fréderic opgeroepen voor een diabetespatiënt met een te lage bloedsuikerspiegel. Haar man is helemaal in paniek, maar de vrouw komt gelukkig snel bij na het toedienen van glucose.

Bekijk hier een fragment uit de aflevering:

Naast hulp verlenen bieden de helden vaak een luisterend oor. “Eén van de mooiste aspecten van onze job is het contact dat je hebt met zoveel mensen”, zegt spoedarts David. “Ik geniet enorm van de kleine gesprekjes om de patiënten beter te leren kennen.”

‘Helden van Hier: De MUG', dinsdag 18 oktober om 20u35 bij VTM en ook op VTM GO.

Niet voor publicatie:

De foto’s uit het persbericht kan je downloaden via communicatie.vtm.be. Uitgebreid fotomateriaal vind je op foto.dpgmedia.be.

De preview is over te nemen via deze embedcode: <div style='padding-top: 56.25%; position: relative; height: 0; width: 100%;'><iframe allowfullscreen='' class='mc-embed' height='100%' mozallowfullscreen='' src='https://mychannels.video/embed/334431?automute=true&autoplay=true&pip=false&single_play=true&sticky=false' style='border: 0; position: absolute; left:0; top: 0; overflow:hidden;' webkitallowfullscreen='' width='100%'></iframe></div>