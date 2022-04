‘Helden van Hier: De MUG’: een blik achter de schermen bij de spoeddienst van het AZ Sint-Lucas

In de nieuwe reeks ‘Helden van Hier: De MUG’ krijgen de kijkers vanaf woensdag 11 mei om 20u35 een unieke blik achter de schermen van het AZ Sint-Lucas in Gent. Eén jaar lang ging een cameraploeg mee met de spoedartsen en verpleegkundigen op de plaatsen waar het noodlot toesloeg: een verkeersongeval op een drukke autostrade, een werkongeval in een grote fabriek of een plots orgaanfalen bij een patiënt thuis. De adrenaline van elke interventie vanuit het perspectief van de hulpverleners is voelbaar tot in de huiskamer.

Het team van artsen en verpleegkundigen dat werd gevolgd is verrassend jong maar uiterst gemotiveerd en professioneel. Elk persoon is uniek. Zo is er arts David, die naast zijn fulltime job als MUG-arts ook zijn eigen bier op de markt heeft. Of Soufia, een arts-specialist in opleiding die een punt zette achter haar professionele danscarrière en terug achter de schoolbanken kroop om spoedarts te worden.

“MUG-ritten zijn voor mij belangrijk omwille van twee zaken”, vertelt spoedarts Soufia. “Ten eerste voel ik me nogal snel claustrofobisch en opgesloten. Met de MUG ga je naar buiten, dan denk ik meteen ‘Oh, da’s een leuke dag.’ Ten tweede kom je tijdens de MUG-ritten toe aan een compleet andere soort van gesprekken met de verpleegkundige. We zeggen altijd “What’s been said in the MUG, stays in the MUG.”

Het iconische ziekenhuis ligt in hartje Gent op een steenworp van het Gravensteen en heeft één van de grootste en drukste spoedafdelingen van het land met zo’n 42.000 patiënten per jaar. De MUG-dienst van het AZ Sint-Lucas, in associatie met het AZ Jan Palfijn, bedient een omvangrijk gebied van Gent centrum tot aan de Nederlandse grens in Zelzate. Met een gemiddelde van 9 oproepen per dag is het team dagelijks in de weer om dringende medische hulp op locatie te bieden.

‘Helden van Hier: De MUG', woensdag 11 mei om 20u35 bij VTM en ook op VTM GO .

