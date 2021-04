‘Helden van Hier: De Kust’ volgt de politie tijdens overrompeling in station van Oostende

Oostende telt 72.000 inwoners, een aantal dat elke zomer ongeveer verdriedubbelt tot wel 250.000 door de grote toestroom van toeristen. Afgelopen jaar noteerde de badstad de moeilijkste zomer ooit omwille van de coronapandemie. En dat liet zich ook stevig voelen bij de hulpdiensten. Vanaf nu zondag 2 mei om 19.55 staan de camera’s in het gloednieuwe programma ‘Helden van Hier: De Kust’ gericht op deze redders, ambulancediensten, de strandpolitie, de politie en de luchtmacht die met man en macht de kust van Oostende veilig houden. Hoe beleefden zij dag in dag uit die uitzonderlijke zomermaanden van dichtbij?

Beginnen doet de reeks nu zondag 2 mei met de hallucinante scene die zich begin augustus voordeed in het station van Oostende. Omwille van treinproblemen stonden honderden dagjestoeristen als sardines op elkaar gepropt in het station richting huis. De kijker beleeft deze case vanop de eerste rij, deze keer door de ogen van de hulpverleners van Oostende. “Dat is hier een ramp. Mensen staan veel te dicht bij elkaar en beginnen op elkaar te kloppen en over de hekken te springen. Het slechtste in de mens komt hier naar boven”, vertelt inspecteur Dries van de politie van Oostende.

Op het strand zetten de redders alles op alles om een vermist meisje van 6 jaar terug te vinden. “Als het uur overschreden wordt, dan maak je jezelf wel zorgen. Het kind kan overal zijn. We hopen op een goede afloop”, vertelt redder Bjorn. Ze beslissen om de krachten te bundelen en bijkomende hulp in te roepen van de politie, brandweer, het duikteam en de helikopter. “Vanuit de lucht hebben ze een ander perspectief. Ik mag er niet aan denken dat het kind in het water terecht gekomen zou zijn. De situatie is zorgwekkend”, vertelt Bjorn.

In de binnenstad worden inspecteurs Lisa en Carla opgeroepen voor een accident met stoffelijke schade. Wanneer ze de chauffeur van het voertuig ontmoeten, stellen ze zich meteen enkele vragen… “Ik vond het raar dat deze vrouw nog in staat was om met een voertuig te rijden en comfortabel zicht te hebben op het verkeer”, vertelt inspecteur Carla. De politieagenten zijn er niet gerust in en al snel wordt duidelijk dat die bezorgdheid terecht is…