‘Helden van Hier: de Kust’: na twee jaar pandemie beleven de hulpdiensten van Oostende de drukste zomer in jaren

Vanaf morgen om 21.40 bij VTM volgt de kijker het reilen en zeilen van strandwachters, artsen, ambulanciers, politieagenten en brandweerlui van Oostende. De badstad beleefde de drukste zomer in jaren. De aanhoudende hitte en de vrijheid na twee jaar corona zorgden deze zomer voor een grote toestroom van toeristen. Op het land, op het water en in de lucht werkten de hulpdiensten met man en macht om de kust veilig te houden. Een cameraploeg en bodycams volgden elke zenuwslopende minuut, en nemen de VTM-kijker mee in de actie. Van straffe en aangrijpende verhalen tot interventies met hier en daar wat humor: zo beleefden de hulpverleners dé zomer na de coronapandemie.

Het nieuwe seizoen duikt even terug in de tijd, naar de eerste bloedhete dag op 18 juni. Mensen trokken massaal naar de kust, op zoek naar afkoeling. Wat begon als een rustige dag eindigde vol interventies en emoties. Een jongetje van 10 jaar raakt vermist. Meteen worden alle hulpdiensten ingeschakeld om het kind terug te vinden.

Levy, hoofdredder: “Op een bepaald moment merk je dat alle hulpdiensten een klik maken. Vanaf dan wordt het echt serieus en vrezen we voor een negatief einde.”

Dries, postoverste brandweer Oostende: “De zomer moest eigenlijk nog starten en we hadden al een dag van betekenis. Het beloofde dus een lange, hete en zware zomer te worden voor de hulpdiensten.”

Verder ontfermen de redders zich over een jongen die zijn knie ontwricht heeft. “Ik vermoed dat hij in een short break gevallen is. Dat is een steil stuk strand waar je diep in het water zakt”, vertelt adjunct-hoofdredder Lennert. De ambulance brengt de jongen naar het ziekenhuis.

In het binnenland worden kapitein Nathalie en haar brandweermannen opgeroepen voor een industriebrand. Er is vuur ontstaan bij een camionette in een loods. Het is oppassen geblazen, want er zouden binnen gasflessen aanwezig zijn.

Hoe beleefden de hulpdiensten van Oostende de lange en vooral zware zomer van 2022? De kijker ontdekt het vanaf woensdag 7 september om 21u50 bij VTM.

