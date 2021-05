“Heel Oostende was aan het vechten”: de gemoederen laaien hoog op in Helden van Hier: De Kust

Vorige week zagen 463.000 kijkers (live+uitgesteld) in ‘Helden van Hier: De Kust’ hoe de politie van Oostende bijstand verleende aan hun collega’s uit Blankenberge nadat er een massale vechtpartij uitbrak op het strand. Nu zondag, 16 mei om 19.55 bij VTM, krijgt Oostende zelf af te rekenen met verschillende vechtpartijen: “Heel Oostende was aan het vechten op dat moment denk ik”, vertelt inspecteur Mieke van de politie. “Vroeger kwam men als toeschouwer tussenbeide om het conflict op te lossen. Nu nemen ze allemaal hun gsm en beginnen ze te filmen. Met wat geluk belt iemand naar onze diensten”, klinkt het bij inspecteur Tijl. De politieagenten doen er alles aan om de gemoederen zo snel mogelijk te bedaren.

Ambulancier en brandweerman Lennert rukt samen met zijn collega uit voor een ongeval in een speeltuin. Een kind zou ongeveer vier meter naar beneden gesprongen zijn van een klimrek. “Als je te hard neerkomt, kan dat zware neurologische gevolgen hebben. We moesten het kind zo snel en veilig mogelijk naar het ziekenhuis krijgen. Ofwel heb je veel geluk, ofwel loopt het heel slecht af. Iets ertussen is moeilijk.”

Ook de brandweer van Oostende heeft zijn handen meer dan vol: ze helpen een vrouw en baby die vastzitten in de lift, redden een meeuw die vastzit op een binnenplaats en gaan ter plaatse in een oud ziekenhuis waar rookontwikkeling is. “Cruciaal in het bestrijden van een brand is de snelheid waarmee je ter plaatse bent. Als de brand kan groeien, dan wordt het lastiger om die te bestrijden”, vertelt luitenant Hein.

De afleveringen van ‘Helden van Hier: De Kust’ zijn ook te (her)bekijken op VTM GO .

Niet voor publicatie: