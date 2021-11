Heeft Staf Coppens de dood van een eland op zijn geweten?

612.000 kijkers (en een marktaandeel van 29,7%, VVA 18-54, live+uitgesteld) zagen vorige week hoe Jeroen Verdick zijn entrée maakte naast Jens Dendoncker in Hoe Zal Ik Het Zeggen?. In de aflevering van maandag 15 november om 20u35 bij VTM haalt het duo alles uit de kast voor de meest spectaculaire aflevering ooit van Hoe Zal Ik Het Zeggen?. Verwacht Hollywoodiaanse toestanden en zelfs een boodschap in het verre Zweden.

Maar beginnen doen ze met Maarten en Louis. Zij zijn het beu dat hun vriend Reinaert te weinig respect toont tegenover vrouwen. Ze kunnen met hem geen gewoon gesprek meer voeren omdat hij steeds met zijn smartphone op dating apps of social media zit. Het spreekwoord zegt dat een oude vos zijn streken niet verleert, maar Jens en Jeroen onderzoeken of ze een jonge vos nog een lesje kunnen leren. Jeroen kruipt in de rol van een gewelddadige, jaloerse bruidegom die net door zijn toekomstige vrouw aan het altaar werd verlaten, en daar zit player Reinaert misschien wel voor iets tussen...

En dan is het tijd voor wat romantiek met de grootste candid uit vier seizoenen Hoe Zal Ik Het Zeggen?. Vier jaar geleden leerde Karla haar vriend Steven kennen via Tinder. Zij wil dolgraag salsales volgen met hem, maar hij is moeilijk uit zijn kot te krijgen. Jens en Jeroen brengen de boodschap in ware La La Land stijl, met een persiflage op de openingsscène van de succesvolle Hollywood musical uit 2016. Een hete zomerdag, een honderdtal auto’s en minstens evenveel figuranten brengen een beetje L.A. naar Vlaanderen. En zo zorgt een geënsceneerde file met een heuse flashmob voor een boodschap van formaat. Vraag is of Karla dan wel Steven voor de ultieme verrassing zorgt.

Tot slot: Hoe Zal ik Het Zeggen? goes international met Staf Coppens! Staf verliest steeds zijn sleutels en zijn broer Maarten is dat een beetje beu: “Staf heeft de onhebbelijke gewoonte om bijna dagelijks zijn sleutels te verliezen. Zijn autosleutels, de sleutels van zijn huis, maakt niet uit. Moest iedereen zijn zoals Staf, ik denk dat de wereld vierkant zou draaien.” Hij schakelt de hulp in van Jens, maar die heeft een diner bij zijn schoonmoeder en dus gaat de opdracht naar Jeroen. Gelukkig heeft Jens er alle vertrouwen in: “Ik kan jou niets meer leren, dus is het tijd voor het kuiken om het nest te verlaten.” Jeroen mag tot zijn grote vreugde naar Zweden vertrekken. Daar confronteren twee politieagenten Staf met een dode eland op zijn camping. De doodsoorzaak? Sleutels. In de maag van het dier. En daar wordt Staf verantwoordelijk voor gesteld. Wanneer er ook nog eens een boze buurman komt opdagen, wordt Staf gedwongen tot een afscheidsritueel geheel 'volgens de Zweedse traditie'.

Hoe Zal Ik Het Zeggen? op maandag 15 november om 20u35 bij VTM en ook op VTM GO .