Hebben Lize & Aster en Kelly & Sam nog iets te leren van de liefde?

Jens Dendoncker, da’s tafelspringen en da’s lachen. Maar Jens Dendoncker… da’s ook liefde. Want onder die mantel van humor en zelfrelativering gaat een groot romanticus schuil. De afgelopen maanden omarmde Jens deze zachte kant van zichzelf, samen met Shelter, het productiehuis waarmee hij eerder al drie seizoenen ‘Hoe Zal Ik Het Zeggen?’ maakte. Het resultaat is Da’s Liefde!, een nieuw human interestprogramma over… de liefde, waarin Jens inzoomt op het liefdesleven van de Vlaming.

WAT?

In Da’s Liefde! test Jens Dendoncker de wetenschap over de heerlijke maar soms ook pijnlijke liefde aan de praktijk. Geen comedy deze keer, wel echte verhalen en mooie experimenten met bekend en niet-bekend Vlaanderen. Voor de gelegenheid trok het Antwerpse productiehuis Shelter naar West-Vlaanderen. Want geen betere locatie voor een programma over de liefde dan de Vlaamse stad van de liefde, het Venetië van het noorden: Brugge.

Jens: “De meeste mensen kennen mij als een grapjas, maar diep vanbinnen ben ik een romanticus. Mijn vriendin Lauren kan dat bevestigen, al denk ik dat ze me soms té romantisch vindt. Ze heeft niet meteen elke week nood aan een handgeschreven liefdesbrief van vijf pagina’s die in uitgebreide volzinnen omschrijft welke onnavolgbare indruk de glans van haar haren op mij nalaat. Gelukkig kan mijn hopeloos romantische ziel zich nu volledig uitleven in Da’s Liefde!”

HOE?

Samen met de KU Leuven zette Shelter speciaal voor dit programma een grootschalig onderzoek op. Meer dan 25.000 Vlamingen werkten mee en de resultaten van dat onderzoek vormen nu de basis van het programma. Wist je bijvoorbeeld dat 72% van de singles zijn of haar crush niet op date durft vragen? Dat 61% van de koppels zich dagelijks ergert aan elkaar? Of dat 45% al eens verliefd werd op iemand anders terwijl ze een relatie hadden? Het zijn maar enkele van de vele cijfers die aan het licht komen in Da’s Liefde!. Want hoe irrationeel de liefde ook mag zijn, voor wetenschappers is en blijft het een dankbaar onderwerp. Dat weet ook hoogleraar en psychiater Dirk De Wachter, die in zijn vele boeken de liefde niet onbespreekbaar laat en in Da’s Liefde! de juiste man op de juiste plaats is om Jens af en toe bij te staan in zijn zoektocht naar de wetenschappelijke waarheid over de liefde.

Jens toetst de wetenschap aan de praktijk door de Vlamingen uit te dagen. Als een onderzoek zegt dat, wanneer je iemand op date vraagt, 1 op 2 gewoon ‘ja’ zegt, waarom doen we dat dan niet? Als liefdesbrieven schrijven letterlijk gezond blijkt te zijn, waarom schrijven wij dan geen liefdesbrieven meer? Of als stoppen met liegen volgens verschillende onderzoeken oplucht, waarom liegen wij dan toch gemiddeld 70 keer per week? Al die informatie laat Jens niet onbenut. Naast alle Vlamingen die de moed hadden om zich - soms letterlijk - bloot te geven voor de camera, geeft ook Jens zichzelf bloot door sporadisch deel te nemen aan zijn eigen experimenten. Samen met zijn vriendin Lauren Versnick geeft hij een unieke kijk in wat de liefde met hen doet en wat zij doen met de liefde.

AFLEVERING 1 OP MAANDAG 11 JANUARI OM 20.40: JENS & VRIENDIN LAUREN DOEN MEE AAN EXPERIMENTEN, ALSOOK BV-KOPPELS LIZE & ASTER EN KELLY & SAM

In de eerste aflevering op maandag 11 januari trekt Jens met zijn biechtstoel de Brugse pleinen op en laat hij (ex-)partners leugentjes om bestwil aan elkaar opbiechten. Hij helpt verliefde kinderen hun gevoelens neer te schrijven in een liefdesbrief, en die af te geven aan de gelukkige in kwestie. En hij overtuigt mensen op straat om hun crush op te bellen, hier en nu. Of dat ook allemaal positieve gevolgen heeft en of die crush ook effectief ‘ja’ zegt? Daarvoor moet je kijken.

Ook Jens neemt deel aan twee experimenten, met zijn vriendin Lauren. Uit onderzoek blijkt dat het van belang is voor een succesvolle relatie dat je je aangetrokken blijft voelen tot je partner maar ook hoe je jezelf ziet, speelt een grote rol. Veel mensen hebben het moeilijk om hun lijf te tonen aan hun partner en dus zocht Jens drie mensen met onzekerheden over hun lichaam, die erover willen praten en zich toch willen ontbloten. Net zoals hij en Lauren.

Het duo nodigt voor een ander experiment twee bekende koppels uit: wat ontsluiert de wetenschap over het liefdesleven van Aster Nzeyimana en Lize Feryn, en hebben Sam Gooris en Kelly Pfaff na 20 jaar huwelijk nog iets te leren over de liefde? De zes zijn proefpersoon voor alweer een wetenschappelijk feit over de liefde: wanneer iemand ons graag ziet, komt er een stofje vrij in onze hersenen: oxytocine. Blijkt dat onze spierkracht en ook ons uithoudingsvermogen daarmee een boost krijgen. Aster, Lize, Sam, Kelly, Jens en Lauren nemen de proef op de som.

Bekend en onbekend, jong en oud, iedereen legt zijn kaarten op tafel en stelt zich kwetsbaar op in Da’s Liefde!. Het resultaat: vanaf 11 januari 2021 vanaf maandag om 20.40 bij VTM. De afleveringen van Da’s Liefde! zijn ook te (her)bekijken op VTM GO.