Hartverscheurende cliffhanger in de telenovelle Lisa: Katja dwarsboomt de liefdesverklaring van Lisa door te trouwen met haar droomprins

Het gezegde luidt ‘What happens in Vegas, stays in Vegas’, maar dat is buiten Katja (Anouck Luyten) gerekend. Zo eindigde de éxtra lange en spannende slotaflevering van de telenovelle Lisa vanavond met een hartverscheurende cliffhanger. De VTM-kijkers zagen hoe Lisa (Tinne Oltmans) eindelijk besliste om haar gevoelens met haar droomprins Jonas (Oscar Willems) te delen. Wanneer Lisa en Jonas oog in oog stonden en de spanning opliep, stak Lisa’s halfzus Katja er een stokje voor. Ze verscheen plots op het toneel en dropte de bom dat ze getrouwd is met Jonas in Las Vegas. Hoe zal Lisa reageren op haar grootste nachtmerrie? En voltrekken Katja en Jonas het huwelijk ook in België? Die vragen doen de VTM-kijkers vol ongeduld uitkijken naar het vervolg van de telenovelle Lisa.

Bekijk de video van de cliffhanger hier:

Een andere vraag die na de slotaflevering luidt: hoe zal de temperamentvolle Gert (Bert Verbeke) reageren wanneer hij ontdekt dat Katja zich niet aan de deal heeft gehouden? Met 200.000 Amerikaanse dollars op zak beloofde Katja immers om samen met Jonas voorgoed te vertrekken uit Vilvoorde, maar tevergeefs… Ook de moord op Mark (Lucas Van den Eynde) blijft voorlopig een goed bewaard geheim. Al staat de moeder-zoon relatie tussen Dorine (Hilde Heijnen) en Gert onder spanning na een heftige confrontatie…

De kijkers werden nog getrakteerd op enkele onverwachte wendingen. Zo bekende Patrick (Frank Dierens) aan Suzanne (Hilde De Baerdemaeker) dat hij de schuldige is van de witwaspraktijken en Erik (Bert Cosemans) onterecht is ondergedoken. Wanneer Patrick zichzelf wil aangeven, houdt Suzanne hem tegen. Wat betekent dit voor hun relatie? En zal Erik nog terugkomen en de band met zijn dochter Lisa terug opbouwen?

Remco (Arno Moens) heeft de kus tussen Pilar (Naomi Janssens) en Lars (Thomas Van Caeneghem) gezien. Wanneer hij op het punt staat om Elke (Femke Verschueren) in te lichten, vertelt zij dat ze op tournee mag met Niels Destadsbader. Om haar geluk niet in de weg te staan, houdt Remco zich koest. Hoe lang zal hij kunnen zwijgen? En hoe gaat het nu verder tussen Pilar en Lars?

De afleveringen van de telenovelle Lisa zijn ook te (her)bekijken op VTM GO .

Het scenario van de telenovelle Lisa is van de hand van Hugo Van Laere (Sara, Familie) en zijn team. Elias Mentzel (#LikeMe, Familie) is hoofdregisseur/showrunner. Producenten zijn Pieter Van Huyck en Ivy Vanhaecke (Spitsbroers, Undercover, Beau Séjour, Professor T.). Lisa is een coproductie van De Mensen en Gardner and Domm, met de steun van gaststad Vilvoorde en de tax shelter maatregel van de Federale Overheid. De buitenopnames gaan door in Vilvoorde, de thuisstad van Lisa.

