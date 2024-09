Hans De Munter en Ann Van den Broeck vervoegen de Milo-cast

Het tweede seizoen van Milo is amper één week ver, of twee nieuwe gezichten doen al hun intrede in de telenovelle: zowel Hans De Munter als Ann Van den Broeck, allebei rotten in het vak, vervoegen de cast in de week van 9 september.

Hans De Munter - al in meer dan 80 (!) Vlaamse producties te zien - wordt geïntroduceerd op maandag 9 september en kruipt in de huid van de sympathieke zeventiger Georges Merckx. Hij leert Alice (Katelijne Verbeke) kennen in de tuin van het rust- en verzorgingstehuis waar Alices zoon Pol (Mathijs F. Scheepers) een kamer gaat bezichtigen voor zijn mama. Alice, die lijdt aan dementie, weigert echter mee naar binnen te gaan want ze is zelf geen vragende partij voor een verhuis. Haar koppigheid zou haar wel eens iets moois kunnen opleveren, want daardoor leert ze Georges kennen, een (toekomstige) medebewoner die haar na vele jaren alleen, opnieuw vlinders in de buik en ‘het zot in de kop’ bezorgt. George blijkt ook de vader te zijn van Maud (Karen Damen) en de grootvader van Robyn (Antje De Rop) en Victorine (Luka De Baets). Een stamboom die de zaken er niet echt eenvoudiger op maakt, want Milo’s (CAMILLE) geheim op Kosmos dreigt zo onthuld te worden…

Op woensdag 11 september stapt (musical)actrice Ann Van den Broeck voor het eerst Kosmos binnen, meer bepaald de cafetaria waar ze oog in oog komt te staan met Milo, een rol van CAMILLE. Voor de twee werd het een leuk weerzien op de set, nadat Ann en Camille Dhont samen in #LikeMe speelden. Deze keer kruipt Ann in de huid van Andrea, een inspectrice die Kosmos komt doorlichten. Haar onderzoek doet de school al vanaf dag één op haar grondvesten daveren.

